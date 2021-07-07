Transfer Bombası! 75.000 TL Borç Kapatma Kredisi ile Bankalarda Olan Borçlarınız TEK Kalemde Toplanacak, İşte Detaylar..

Borçları olanlara yeni bir haber var. Borç kapatma kredisi almak isteyenlere, tek kalemde 75.000 TL verilecek. Bankalar üzerinden bu kredi kampanyası duyurusu yapıldı. Bu kredi almak için banka kredi notu önemli olacak. İhtiyaç kredisi, kredi kartı kullanımlarınız sonrasında bankalardaki aylık ödemeleriniz belirli zamanlarda sizi sıkıntıya sokabilir. Özellikle düzensiz olarak kullanılan kredi kartı borçları sürekli arttığı için kişilerin bu kart ödemelerinde sıkıntı yaşadıkları görülmektedir. Müşterilerin böyle sıkıntıları olduğunda imdadınıza bankaların borç kapatma kredileri gelmektedir. Eğer sizde düzensiz borç ödemesinden sıkıldıysanız bankaların borç kapatma kredilerine başvuru yaparak, tüm banka borçlarınızı tek bir yerde toplayabilirsiniz. 75.000 TL’ye kadar olan borçlarınız için alacağınız kredilerde 3 ay ertelemeli ve 60 ay vadeli olarak kredi kullanmanız mümkündür.

Bu kredileri alabilmeniz içinde banka şartlarına uygun müşteri olmanız gerekmektedir. Eğer banka şartlarına uygun değilseniz kredi başvurunuz olumsuz olarak sonuçlanacaktır. Bankalar ayrıca borç kapatma kredilerinde sizin güncel kredi borçlarınızı kapatacaktır. Bu yüzden kapatacağınız borçlarda gecikme varsa, bu gecikmeyi ödedikten sonra kredi başvurusu yapmayı deneyiniz. Güncel gecikme borcunuz olduğu için bankalar size kredi vermeyebilirler. Şimdi sizlere hangi bankalardan hızlı bir şekilde kredi alabilirsiniz bunun hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Şekerbank 75.000 TL Borç Kapatma Kredisi Nasıl Alınır?

Şekerbank ülkemizde kamu destekli bankalardan birisidir. Bu sebeple banka sürekli olarak yeni kredi kampanyaları güncellemektedir. Sizlerde Şekerbank üzerinden tüm ihtiyaçlarınız için kredi kullanımı yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacağınız zaman banka şartlarına uygun olan müşteriler hemen kredilerin kullanabilirler. Kredi başvurusu için en yakın Şekerbank şubesine giderek evraklarınızı vermeniz yeterlidir. Banka 75.000 TL’ye kadar olan tüm kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatacak, sizlere borç kapatma kredisi imkanı verecektir. Kredi alacak olan kişiler konut kredisi ve taşıt kredisi için bu kredileri alamamaktadırlar.

Halkbank 75.000 TL Borç Kapatma Kredisi Nasıl Alınır?

Diğer bankalardaki tüm borçlarınızı tek bir bankaya taşımak istiyorsanız, Halkbank şubelerine giderek 36 ay vadeli borç transfer kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Banka sizin borçlarınızı kapatacak ve dilerseniz 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sunacaktır. Kredi başvurusu yaptığınızda şartlara uygun olan müşterilerin kredilerini banka şubesinden kullanacaklardır. Banka ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı kapatacaktır.

Burgan Bank 75.000 TL Borç Kapatma Kredisi Almak Çok Kolay!

Burgan Bank şubelerine giderek hemen kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi alacak olan kişiler banka şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde kredilerini kullanabilirler. Burgan Bank 75.000 TL borç kapatma kredisi için banka şubesine gitmeniz gerekiyor. 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli kredi seçenekleri ile sizlere anında işlem imkanı vermektedirler. Kredi alacak olan müşteriler tüm banka ihtiyaç kredisi ve kredi kartlarını kapatacaklardır. Bu limit üzerinde kredi almak istiyorsanız bankaya ipotek vererek, yüksek limitli borç kapatma kredisi alabilirsiniz.