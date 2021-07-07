Arı Sütünün Faydaları Nelerdir, Arı Sütü Nasıl Kullanılır?

Bal arılarının yavruları beslemek ve kraliçe arı yetiştirmek için kullandıkları zengin bir salgı olan arı sütünün hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır. Kraliçe arının zayıflaması ya da ölmesi sebebiyle yeni bir kraliçe arı yetiştirmeye karar veren işçi arılar seçilen küçük larvaları arı sütü ile besler. Süte göre daha yoğun bir kıvama sahiptir ve dünya çapında kraliyet jeli olarak da tanınmaktadır. Yüksek oranda protein, esansiyel yağlar, doğal şeker, birçok vitamini ve aminoasit içerisinde bulunduran arı sütünün üçte ikisi sudan oluşmaktadır. Bunun yanı sıra dünyanın en değerli besinlerini bir arada tutan arı sütü son zamanlarda da sıklıkla tüketilmeye başlanmıştır.

Arı sütünün faydaları arasında kan basıncını düzenlemek, bazı kanser türlerini önlemek, sinir sistemini uyarmak, erkeklerde testosteronu arttırmak, kilo vermeye yardımcı olmak, gözenekleri sıkılaştırmak, yaşlanma karşıtı etkiler bulundurmak, cildin sağlığını korumak ve cilde sağlıklı bir görünüm kazandırmak, karaciğer sağlığını korumak, bağışıklık sistemini güçlendirmek, sindirim bozukluklarını iyileştirmek ve kemik gelişimine katkıda bulunmak gibi maddeler bulunmaktadır.

Genel olarak balın içerisine karıştırılarak tüketilen arı sütü macun kıvamına getirilir. Macun kıvamına getirilen karışımın yemeklerden sonra ya da önce tüketilebildiği bilinmektedir. Bunun yanı sıra arı sütünün bazı içeceklerin içerisine katılarak da tüketildiği bilgisine ulaşılmıştır. Günlük arı sütü tüketiminin 1 gramı geçmemesi gerektiği uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir. Aşırı tüketimi ise ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir ve bu sebeple arı sütünün tüketimine de dikkat edilmesi gerekmektedir.

Çok sayıda insanın arı poleni, bal ve arı sütü gibi besinlere karşı alerjileri olması sebebiyle arı sütü tüketilmeden önce doktora danışılması önerilmektedir. Arı sütünün içerisinde bulunan bazı maddeler hormon benzeri etkiye sahip olmaları sebebiyle kanser hücrelerinin büyümesine de yol açabilmektedir. Özellikle meme kanseri ve prostat olan hastalar arı sütünü tüketmemeli ve tüketmekten kaçınmalıdır.