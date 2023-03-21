Kentsel Dönüşüm Kredisi'nde Şartlar Açıklandı! Detaylara Dikkat…

Kentsel dönüşüm kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşların bazı şartları yerine getirmeleri gerekir. Krediden faydalanmak isteyenler en az bir yıl riskli yapıda kiracı olarak oturanlar başvuru yapabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geçen hafta kamuoyuna konu ile ilgili olarak açıklama yapıldı. Kentsel dönüşüm ile ilgili detaylarda sorulan sorular cevaplandı. Bakanlık tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Kentsel Dönüşüm Kredi Paketinden kimlerin faydalanacağı konusunda detaylı bilgi verildi.

Kentsel dönüşüm kredisinde ön plana çıkan faiz oranının 1.49 olduğu, bu oranın ise devlet tarafından karşılanacağı oran 0,70 olarak belirlendi. Bu sayede vatandaş kredi alabilmek için 0,79 ile kredi kullanma imkânına sahip olacak. Kentsel dönüşümde limitler 600 bin liradan başlayarak 1 milyon 250 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Kentsel Dönüşüm Kredisinden Kiracılar Da Yararlanacak

Kentsel dönüşüm kredisinden faydalanmak için en az 1 yıldır riskli yapıda oturan tüm kiracılar da faydalanabilecek. İlk daire için uygulanacak faiz oranı 0,79 olurken, diğerler için 0,89 oranında faiz oranı uygulanacak. İşyerleri için verilecek kredide oran 1,10 olarak belirlendi.

Konut kredilerinde 10 yıla kadar kredi imkânı sunularken, işyeri kredilerinde 7 yıl vade uygulanması ön görüldü. Tahliye ve yıkım tarihinden itibaren 3 yıl içinde kredi başvurusunda bulunabilecek. Kentsel dönüşüm kredisinden faydalanmak isteyen kişiler binanın anlaşmlası ile tahliye edilmesi halinde ön plana çıkacak.

İlk İşyerim Ve İlk Evim Arsa'da Kura Heyecanı Dorukta

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eli ile uygulamaya koyulacak projede kura çekimleri devam ederken heyecan devam ediyor. Kentsel dönüşüm kredisinde ilk kapsamda ikinci etap kura çekimleri 23 Mart tarihi itibari ile 5 il ve ilçede gerçekleştirilecek.