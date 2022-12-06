Trafiğe Çıkanların Dikkatine! Kış Lastiği Takma Zorunluluğu Geliyor! Takmayanı Ceza Var Üstelik Yüklü Miktar!

1 Aralık’ta Mecburi Olacak Başlayan Kış Lastiği Takma Mecburiyeti Trafik Polislerince Kontrol Noktalarında Mecburi Bakılan Kalemler Arasında Olacak. Yeni karar duyuruldu kış lastiği takmayanlara tam 2 bin 534 TL ceza kesilecek! Trafikte seyir eden çok sayıda sürücü vatandaşı ilgilendiren bu duyuru 1 Aralık tarihi itibari ile cezai işlem uygulanması gereken bir meseleye dönüşecektir. Üstelik ceza tutarı da hiç de az değil! Kış Lastiği taktırmak vatandaşlara cezai işlem olarak para cezası uygulanacak. Kış lastiği takma kuralına uymayan sürücüler ciddi miktarda para cezası ödeyecekler. Artık takılmadı zorunlu hale getirilmiş olan kış lastiği uygulamasına 1 Aralık itibari ile geçiliyor.

1 Aralık’tan İtibaren Kış Lastiği Taktırma Mecburiyeti Var!

1 Aralık tarihinden sonra kış lastiği takmak mecburi olacak. Taktırmak sürücülere cezai işlem uygulanacak. Kış lastiklerini şimdiden hazırlamayı unutmayın! 2023 yılına girildiğinde herşey çok daha pahalı olacak bunu herkes biliyor. Trafik cezalarının gelecek olan yüzde yüz zammı da duyurmuştuk. Cezayı bu yıl alıp odemezseniz yeni yılda yeni fiyatlar geçerli olacaktır.

Elbetteki temenniler hiç ceza yememek yönünde olmalıdır. Ancak kış lastiği takipmaz ise ceza büyük! Yeni alınan karara göre 81 ilde uygulanmaya başlıyor! Uyulmadığı takdirde para cezası ödemek zorunluluğu mevcut. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yeni aldığı bir kararla yolcu ve eşya taşıması için kullanılan taşıtlarda kış lastiği takmak zorunlu hale gelmiştir. Ozellikle toplu tasimakarda dikkat edilecek olan kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibari ile uygulanması zorunlu hale getirilmiştir.

Kış Lastiği Taktirmayanlar Para Cezası Ödeyecekler!

Bu kurala dikkat! Çünkü bunlar son uyarılar! Kış lastiği takma mecburiyeti olan araçların takmaması halinde ödenecek yeni tutar 2 bin 534 TL. Olacak.