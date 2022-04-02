İhtiyacı Olanlara Büyük Müjde! Aylık Devlet Ödemesi Verilecek! Nakit İsteyenlere Hemen Ödeme EMRİ Verildi

İhtiyacı olanlara müjde! Aylık devlet ödemesi açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ödemesi yapmaktadır. 2022 yılındaki artışla birlikte ödemeler Şubat ayındaki artışla yapılmıştır. 15'inden itibaren ihtiyaç sahiplerine yapılan destek ödemeleri artırılacak. Artan ödemelerin hesaba yatırılma süreci ay sonuna kadar devam edecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi pek çok sosyal yardım çalışması yapmaktadır. Bunlardan biri de ihtiyaç sahiplerine yapılan aylık ödemelerdir. İhtiyaç sahiplerini mutlu eden bu uygulama toplum tarafından ciddi destek görmektedir.

Evde Bakım Parası Alabilmek İçin Gerekli Şartlar

İhtiyacı olanlara müjde! Aylık devlet ödemesi açıklanmış bulunuyor. Evde bakım ödeneği de sosyal devlet anlayışımızın bir parçası olarak ihtiyaç sahiplerine ödenmektedir. Evde bakım ödeneğinden yararlanabilmek için en az yüzde 50 engelli olmak şartı aranmakta olup, ayrıca bu yardımdan yararlanmak için mevcut engelliliğin Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı il müdürlükleri tarafından görevlendirilen görevliler tarafından kanıtlanması gerekmektedir. Ayrıca, bu sosyal yardımdan yararlanabilmek için hanede kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin üçte ikisinden az olduğu kanıtlanmıştır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay 535 bine yakın engelli vatandaşa evde bakım hizmeti verilmesini desteklemektedir. Bakanlık 2022 Ocak-Temmuz süreçlerinde evde bakım parası adında verilen 1798 TL’den 2354 TL’ye çıkarıldığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aylık olarak yaklaşık 535 bin engelli vatandaşa evde bakım hizmeti sunulduğunun altını çizdi. Bakanlık, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde verilen evde bakım parasının 1798 TL’den 2354 TL' ye çıkarıldığını açıkladı.