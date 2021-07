Trabzon'da Derede Kaybolan 15 Bin Doların Bir Kısmı Bulundu

İlginç olay Trabzon'un Of ilçesinde meydana gelmişti ve kamyon sürücüsü kan kaybı olmasına rağmen paralarını aramaya devam etmişti. Bir kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda dereye uçmuş ve Bülent Kaşıkçı isimli şahsa ait olduğu öğrenilen 15 bin dolar kaybolmuştu. Kaybolan parayı arama çalışmaları 4. günde de devam etti ve konu hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Akış yönü değiştirilmiş olan derede arama çalışmalarının 4. gününde bin dolara ulaşıldığı ilgisi öğrenildi. Kaşıkçı’nın tecrübe ettiği korkunç kaza, Cumartesi günü sabah saatlerinde Of ilçesi Cumapazarı Mahallesi'nde yaşanmıştı. İşte Trabzon ilinin Of ilçesinde derede kaybolan 15 bin dolar hakkında detaylı bilgiler ve kaybolan para ile ilgili en güncel gelişmeler…

Bülent Kaşıkçı isimli şahıs özel bir inşaat şirketinde çalışıyordu. Şahsın yönetiminde olan kamyon sağanak sebebi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkmıştı ve sürücü Bülent Kaşıkçı direksiyon hakimiyetini kaybetmişti. Kamyonun son olarak kayganlaşan yolda kontrolden çıkması sebebiyle Solaklı Deresi’ne uçtuğu bilgisine ulaşıldı. Şoför Kaşıkçı kendi imkanları ile kamyondan çıkmayı başarırken çevrede bulunan vatandaşlar da olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekiplerini çağırdı. Yapılan ihbar sonrasında 112 sağlık ekipleri ile itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği öğrenildi.

Kamyon şoförü Bülent Kaşıkçı ise yanında bulunan ve kendisine ait olan 15 bin doların kaybolduğunu söylemiş ve bu sebeple uzun bir süre boyunca ambulansa binememişti. Yaralı halde kaybolan paralarını arayan Bülent Kaşıkçı kan kaybı arttığı zaman ise Of Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmak zorunda kalmıştı.

Bülent Kaşıkçı’yı ait olan 15 bin doların derede kaybolması üzerine arama çalışmaları 4. günde de devam etti. Olay yerinde iş makinesi ile akış yönü değiştirilen derede ilk gün 200, ikinci gün 500 ve son olarak bugün de 300 dolar olmak üzere toplamda bin dolara ulaşıldığı bilgisi öğrenildi.