Son dakika yeni bir kredi kampanyası geldi. Bankalar Duyurdu! 200.000 TL'ye Kadar Kredi Verilecek, Şartlar ve Aşamalar Yayınlandı, 36 Ay Vade Olacak. İpotekli olarak 200.000 TL kredi verilecek. İşte bankaların kampanya detayları...

Bankalardan 200 bin TL ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Bu krediye üstelik ipoteksiz olarak da alabiliyorsunuz. Ama bazı bankalar sizlerden 200.000 TL kredi başvurusu yaptığınız zaman bu krediyi ödeyebilecek güçte olmadığınızı anlarsa sizden teminat veya kefil isteyeceklerdir. Bu şekilde hem krediniz güçlenir, hem de siz kolay bir şekilde onay alabilirsiniz. Bu verilen ipotekli kredilerde 200.000 TL onay almanız için vereceğiniz İpoteğin ekspertiz değeri çok önemlidir. Genellikle bankalar verdiğiniz İpoteğin taşınmaz olmasını ve bu taşınmaz İpoteğin ekspertiz değerinin yarısına kadar sizlere 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi vermektedirler.

Siz nerede bu şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız banka şubelerine giderek aşağıdaki bankaların kampanyalarından kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Burgan Bank 200.000 TL ipotekli kredi başvurusu

Burgan Bank 200.000 TL'ye kadar ipotek karşılığı kredi veren bankaların başında geliyor. Bu banka vereceğiniz İpoteğin sizin adınıza olma şartı olmayan bankalardan biridir.

Eşinizin veya dostumuzun üzerine olan bir tapuyu bankaya ipotek vererek kredi alabilirsiniz. 200 bin TL'ye kadar alabileceğiniz bu krediler de daha yüksek limitler dikkate almanız için gelir durumunuzun da yüksek olması gerekiyor. Verdiğiniz İpoteğin ekspertiz değerinin yüzde 50 si ne kadar kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu onay aldığında banka sizlere tapu işlemleri sonrasında kredi ödemelerini yapacaktır. Verdiğiniz tapuya banka ipotek koyacaktır.

Şekerbank 200 bin TL ipotekli kredi başvurusu

Şekerbank üzerinden 200 bin TL'ye kadar ipotek karşılığında kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte verecekleri ipoteğin tapu belgesini vermesi gerekiyor.

200 bin TL'ye kadar kullanacağınız ipotekli kredilerde banka diğer banka borçlarınızı da kapatmak isteyecek ve buna göre onay verecektir. Tüm banka borçlarımız da tek bir bankada toplamak istiyor ve transfer kredisi almak istiyorsanız, Şekerbank şubelerine giderek ekspertiz değerinin yüzde ellisine kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası 200.000 TL ipotekli kredi başvurusu

Kredi başvurusu, devlet bankası üzerinden yapmak istiyorsanız, Ziraat Bankası tam sizin aradığınız banka şubelerinden birisidir. Ziraat Bankası üzerinden 200 bin TL'ye kadar ipotek karşılığında kredi başvurusu yapmanız mümkündür. Ziraat Bankası 36 ay vadeye kadar 200 bin TL'ye kadar sizlere ipotekli kredi kampanyası ile işlem yapıyor. Vereceğiniz ipoteğin ev olması durumunda banka ipoteğin ekspertiz değerinin yüzde sekseni ne kadar, dükkan olması durumunda yüzde yetmiş beşine kadar, arsa olması durumunda da yüzde 50 si ne kadar kredi imkanı sağlıyor. Kredi başvurusu yapacak kişiler bu şartlara uygun olduklarını düşünüyorlarsa en yakın Ziraat Bankası şubelerine giderek 3 ay ertelemeli ipotekli ihtiyaç kredisi başvurusunu yapabilmektedirler.