Tozluyaka’nın Zeyno’su Serra Pirinç ile Cemre Baysel Arasında Garip Bir Bağ Var

Yeni sezona güçlü bir şekilde giriş yapan Tozluyaka isimli televizyon dizisi projesi ilk bölümü itibarıyla ekranlarda fırtınalar estirdi. Oyuncu kadrosu ve hikayesi ile büyük ses getirip adından söz ettiren proje, kadrosundaki genç oyuncular için de kariyer hayatlarında büyük bir fırsat niteliği taşıdı. Söz konusu dizi ile büyük kitleleri beraberinde getiren ve sosyal medyada çok konuşulan ünlü oyuncu Serra Pirinç, Cemre Baysel, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Ebru Şahin gibi son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularını geride bırakmayı başardı. Peki Serra Pirinç kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Tozluyaka’nın Zeyno'su Kimdir, Kaç Yaşında, Gerçek Adı Nedir?

Adba, 2-8 Ağustos tarihleri arasında en popüler kadın oyuncular raporunu yayınladı ve sosyal medya paylaşımlarını düzenli olarak takip ederek belirtilen tarihler arasında birinci olan ünlü ismi açıkladı. Tozyaka'nın Zeyno'su Serra Pirinç, 91.100 paylaşım ile rakiplerini geçerek zirvede yer aldı. Tozluyaka isimli televizyon dizisi projesinde hayat verdiği Zeyno karakteri ile güçlü ve tuttuğunu koparan bir karaktere hayat veren genç oyuncu, dizinin seyirci kitlesi tarafından çok sevildi. Özgür Foster kimdir,kaç yaşında, nereli, Tozluyaka Ege kimdir, gerçek adı nedir? Bunun yanı sıra aynı dizide Ege isimli karaktere hayat veren Özgür Foster ile de çok iyi bir ikili olan genç oyuncu, rol arkadaşı ile arasındaki ekran uyumu sebebiyle dikkatleri üzerine çekti.

Yayınlanan listenin ikincisi olan ünlü oyuncu Ebru Şahin'i önemli bir fark ile geride bırakan Serra Pirinç, Destan dizisinin başrol oyuncusunu geçmeyi başardı. Hafta boyunca ünlü isim Ebru Şahin 44.600 paylaşım aldı ve Serra Pirinç’in gerisinde yer aldı. Peki Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? 18 Mayıs 1994 İstanbul doğumlu olan Türk oyuncu Ebru Şahin 2022 senesinde basketbolcu Cedi Osman ile dünya evine girmiştir.

Ünlü oyuncu Özge Yağız ise söz konusu listede 3. sırada yer aldı ve en güçlü rakibi Serra Pirinç'in gerisinde kaldı. Genç oyuncu yeni sezonda yeni bir proje ile sevenleri ile buluşmak için hazırlık yaparken hakkında yapılan paylaşım sayısı ise 38.900 olarak açıklandı. Diğer taraftan Özge Yağız'ın arkasından gelen isim ise Kardeşlerim dizisi oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun oldu.

Serra Pirinç Hayatı ve Biyografisi

Bu sıralarda Tozluyaka isimli başarılı projede performans sergileyen Serra Pirinç, 25 yaşındadır ve hayat verdiği karakterlerdeki güçlü oyunculuğu ile adından söz ettirmektedir. 2017 senesinde yayınlanan Bizim Hikaye dizisiyle dizi setlerine adım atan ünlü oyuncu Saklı, Vuslat, Kağıt ve Mucize Doktor gibi dizilerde rol almıştır. Bu defa Zeyno karakteri ile geniş kitleleri kendisine hayran bıraktıran genç oyuncu Serra Pirinç, Tozluyaka isimli projede mahallenin bıçkın bir genç kızı olarak izleyici karşısına çıkmaktadır.

Tozluyaka Zeyno ile Ege Birbirine Aşık Olacak Mı, Tozluyaka Zeyno ile Ege İlişkisi Nereye Gidiyor?

Oldukça yumuşak ve iyi kalpli olan Ege ile hiç kimseden korkmayan ve tuttuğunu koparan bir karakter olan Zeyno’nun aşkı dizide dikkat çekti ve çiftin ilişkisi uzun süre konuşuldu. Tozluyaka isimli televizyon dizisi projesi reyting oranlarında çok başarılı bir grafik elde ederken dizinin kış sezonunda da yayın hayatına devam edeceği konuşuluyor. Bunun yanı sıra Kardeşlerim isimli projeye rakip olarak gelmesi mümkün olan dizi yeni bölümleri ile takip ediliyor.