Kova Dolunayı Nedir, Ne Zaman Bitecek, Nasıl Etkileyecek 2022?

Türkiye saati ile 12 Ağustos 2022 tarihinde 04.35'te kova burcunda 19 derecede meydana gelecek olan Dolunay gündemde yer aldı. Peki dolunayda neler yapılır, neler yapılmaz, neden baş ağrısı olur? Pek çok etkileri ve krizleri beraberinde getirecek olan 12 Ağustos kova dolunayı, sosyal medyada da en çok paylaşım yapılan konular arasında yer aldı. Önümüzdeki birkaç gün boyunca ilişkiler ev ve aile gibi konular pek çok etkiyi içerisinde barındıracak ve özellikle kova burçları ile yükselen kovalar bu durumdan etkilenecek. Bazı yıkıcı etkileri de gösterebilecek olan bu dolunayda dikkatli olunması ve ani hareketlerden kaçınılması gerekmektedir.

12 Ağustos 2022 Kova Burcunda Dolunayın Etkileri Nelerdir, Burçlara Etkisi Ne Olacak?

Kişisel alanlarda ilişkiler ve evlilikler ile birlikte özgürlük teması öne çıkacak ve çiftler aralarında sorumluluk konusu ile sınanacak. Dönem boyunca daha önceden yapılmış hataların tekrarlanması ve ani olayların gerçekleşmesi mümkün olurken sinir ile hareket edilmemesi adına düşünülerek adımların atılması tavsiye edilmektedir.

Kişisel alanların yanı sıra kolektif alanda da bazı yenilikler burçları beklemektedir. Sağlık ile ilgili olarak ise vaka sayılarında ani bir şekilde artış görülebilir ve kalp sorunları da 12 Ağustos kova dolunayı ile birlikte gündemde yer alabilir.

Güçlü bir şekilde hissedilen 12 Ağustos kova dolunayı etkilerini göstermeye başladı ve hava durumu da bu durumdan nasibini aldı. Birkaç gün önce oldukça güzel olan ve güneşli gözlemlenen hava durumu yağmurlu ve kapalı bir hale geldi. 12 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olan dolunayın kova burcunda olması bu dönemin daha sert geçeceğine işaret ediyor. Herhangi bir burçta yeniay ya da dolunay oluyorsa ilk olarak yapılması gereken durum o burcun özelliklerini iyi bir şekilde anlamaktır. Yarın gerçekleşecek olan dolunayda Uranüs ve Satürn diğer gezegenlerden açı alacak. Bu durum da insanlar için kendilerini ani bir şekilde hazırlıksız olarak aynada görmelerine sebep olabilir. Kova enerjisini çok yoğun bir şekilde hissedeceğimiz hafta içerisinde durdurucu ve tutucu bir etki karışık olarak ortaya çıkacak. Yıpratıcı bir dinamiğe sahip olan 12 Ağustos kova dolunayı bazı anlarda gerginlik yaşanmasına neden olabilir.

Olayları başlatan ve aktif bir konumda olan kova burcu maskülen bir enerjiye sahip olmaktadır. Bu durumda bu dolunayda eylemlerin başladığına şahitlik edilebilir, tutarlı olan ve sabit grupta bulunan kova burcu toleranssız özellikler de gösterebilmektedir. Diğer taraftan entellektüel zeka ve iletişim kurmak gibi konular da önümüzdeki 2 haftada en çok konuşulan konular arasında yer alacak.

Yönetici gezegen Uranüs sebebiyle kova burcu özgür, inatçı, idealist ve değişimci bir ruha sahiptir. Pek çok insanın şu anda kendilerini hissettiği gibi ilerlemek isteği, kısıtlanmama ve her şeyi anlamak zorunda gibi hissetme durumları ortaya çıkabilir.

Dolunay Ritüeli Nedir, Dolunay Etkisi Nedir, Neler Yapılır?

Yapılacak olan ritüel sırasında adaçayı tütsüsü eşliğinde ortam arındırılabilir ve sakin bir müzik eşlik edebilir. Öncelikle sakinleşerek başlamak gerekir ve meditasyona hazırlık gibi sessiz bir şekilde oturup nefes dinlenebilir. Bu durum daha farkındalıklı bir hale geçmemize yardımcı olup meditatif bir durum yaşanmasına sebep olacaktır. bir kalem ile beyaz bir kağıda şifalandırmak istenen konular ve hayatta olmasını istenen durumlar yazılır. Bu dönemde baş ağrısı yaşanmasının sebebinin ise dolunayın getirdiği yoğun etkiler olduğu düşülmektedir.