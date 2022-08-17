Tozluyaka Dizisi Final Mi Yapacak, Tozluyaka Final Bölümü Ne Zaman?

Yaz sezonunda yayın hayatına başlayarak geniş bir kitleye hitap eden Tozluyaka dizisi izleyici kitlesinin kalbine çalan bir yapım olmuştu. Yeni bölümleri ile Pazartesi akşamlarında seyirci karşısına çıkan proje her yeni hafta izlenme oranlarını artırarak yayın hayatına devam ediyor. Genç oyuncular ile birlikte usta isimlerin bir arada dizide rol alması ilgi çekerken proje senaryosu ve Vefa’nın ölümü ile ilgili de merak uyandırıyor. İlk bölümü ile dikkatleri çeken gençlik dizisinin sevenleri ise proje hakkında endişe ediyor ve dizinin geleceği hakkında büyük bir soru işareti bulunuyor.

Pazartesi akşamlarında Fox TV ekranlarında bir gençlik dizisi olarak yayın hayatına devam etmekte olan Tozluyaka isimli televizyon dizisi projesi son olarak 7. yeni bölümünü izleyici karşısına çıkararak hayranları ile buluştu. Dizi her hafta reyting oranını yükseltirken 7. yeni bölümde de bu durum tekrardan yaşandı. 2022 senesi yazının en çok izlenen dizisi olmayı başaran Tozluyaka, reyting puanını her hafta daha da yükseltmesiyle başarı merdivenlerini de hızlı bir şekilde tırmanıyor.

Dizinin en sevilen karakterlerinden biri ise Serra Pirinç tarafından hayat verilen Zeyno isimli karakter oldu. Zeyno karakteri Tozluyaka dizisinin reyting oranlarında büyük bir pay sahibi iken canlandırdığı karakter ile de beğeni topluyor. Henüz güzelliğinin farkına varmayan ve erkek çocuğu gibi davranan Zeyno, iki erkek arasında kaldı ve yapacağı seçim ile merak konusu oldu.

İki erkek arasında kalan Zeyno'nun seçimlerinden biri Ahmet Haktan Tavlan tarafından hayat verilen Çağrı karakteri olurken Serra Pirinç'in canlandırdığı Zeyno'nun onu seçip seçmeyeceği ise tartışıldı. Anne ve babasının ayrılması sonrasında bunu kendisinden gizlemeleri sebebiyle büyük bir travma yaşayan ve üzüntü duyan Zeyno, rol arkadaşı ile arasındaki ekran uyumu ile dikkat çekti. Çağrı karakteri ise tıpkı Zeyno gibi yumuşak ve vicdanlı bir karakter olurken anne ile babasının boşanması sonrasında büyük bir travma geçirmişti. Rakiplerinin ve mahallenin erkek Fatma'sı Zeyno karakterine gönlünü kaptıran Çağrı, sergilediği performans ile dikkat çekiyor.

Zeyno'nun 2. seçeneği ise Özgür Foster tarafından hayat verilen Ege karakteri oldu. Zengin bir ailenin çocuğu olan Ege oldukça yakışıklı olması sebebiyle projenin beğeni toplayan oyuncuları arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra Çağrı ile Ege'nin çok yakın arkadaş olması dikkat çekerken Zeyno'nun vereceği karar da merak konusu oldu. Kibirli bir görüntüye sahip olan Çağrı karakteri içten içe iyi kalpli bir genç olmasıyla Zeyno'yu etkileyebilir.

Seyirci kitlesi ise Çağrı ile Ege arasında kalan Zeyno'nun Çağrı’yı seçeceğini düşünürken ikiliyi birbirine daha çok yakıştırıyor. Erkeklerle aşk ilişkisi kurmak hakkında hiçbir fikri olmayan bir genç kıza hayat veren Zeyno henüz güzelliğinin farkında olmaması sebebiyle Ege ile Çağrı’nın dikkatini çekiyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Zeyno'nun Çağrı’yı mı yoksa Ege’yi mi seçeceği tartışma konusu oldu.

Seyirci kitlesi gönüllerinden geçeni ve tahminlerini sosyal medya hesaplarında paylaştı ve ünlü oyuncu Serra Pirinç Türkiye'nin gündeminde yer aldı. Tozluyaka isimli televizyon dizisi projesinin en ilgi çeken isimleri arasında yer alan ve Serra Pirinç tarafından gayat verilen Zeyno karakteri güçlü oyunculuk performansı ve tavırları ile seyirci kitlesini adeta büyülüyor.