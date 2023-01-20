Toyota'dan rakiplerine gözdağı! Yaris cross fiyat listesi belli oldu! Fiyatlar otomobil severleri dumur etti!

Fiyatlar otomobil severleri dumur etti! Toyota'dan rakiplerine gözdağı! Yaris cross fiyat listesi belli oldu! Toyota markasının Yaris modeli B Hatchback sınıfına dahildir. Toyota’nın son üretimi olan Yaris’in yeni kasası oldukça beğeni topladı. Görsel anlamda oldukça şık duran tasarım çizgileri özellikle de hanımların büyük ilgisini gördü. Bu yeni tasarımı SUV modeline de katmaya karar veren Toyota, yakın bir tarihte Yaris Cross modeliyle piyasaya çıktı. Kendi sınıfı dahilinde önemli rakipleri olsa da Toyota Yaris Cross 2023 fiyatları ve seçenekleri ile dikkat çekmektedir.

Toyota Yaris Cross Fiyat Listesi

Baz donanımı olarak 1.5 litrelik benzinli bir motor özelliği ile gelen yeni Yaris Cross, tam otomatik şanzımana da sahiptir. Bu açıdan bakıldığında bu özellik, Yaris Cross’un avantajları arasında öne çıkmaktadır. Toyota Yaris Cross için öncelikli olarak hanımların tercihi demek yanlış olmaz.

Şık ve zarif tasarımının getirisi olarak hanımların daha çok ilgilendiği Yaris Cross 2023 fiyatı 752.500 TL olarak görülmektedir. Ülkemizde birçok konuda fiyatların sıklıkla değişiyor olmasını da düşünürsek sizler bu yazıyı okurken değişiklik olması da olasıdır. Seçenekleriyle beraber olarak fiyatları ise şu şekildedir; 1.5 Dream 752.500 TL, 1.5 Dream X-Pack 770.000 TL ve 1.5 Flame X-Pack ise 802.400 TL.

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