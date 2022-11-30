Kamu Bankası İhtiyaç, Konut, Taşıt Kredileri İle İlgili Duyuruyu Yaptı! Yüksek Limitli Kredilerde Uygun Faizlerle Onay

Kamu bankası İhtiyaç, Konut, Taşıt Kredilerini Duyurdu! Yüksek limitli kredilere uygun faiz oranları uygulanacak. O banka üzerinden verilen kampanyaya katılım sağlayabilirsiniz. Ayrıntılar haberimizde…

Kamu bankası olarak uzun yıllardır hizmet veren Halkbank, müşterileri tarafından en fazla tercih edilen bankalar arasında yer alıyor. Özellikli emekli vatandaşlar ile öğrenciler tarafından tercih edilen banka, hesap açma noktasında daha çok tercih ediliyor. Oldukça fazla talep gören banka, kredi konusunda kampanya düzenleyerek vatandaşın yanında yer alıyor. Tüm müşterilerini kapsayacak noktada kredi kampanyaları düzenleyen banka, emekliden, çalışana ev alacak kişilerden çiftçilere varıncaya kadar kampanyalar yürütüyor. Sizler de bu kampanyalara katılım sağlamak istiyorsanız uygun faiz oranlarının işlem gördüğü kredi kampanyalarına katılabilirsiniz.

Halkbank İhtiyaç Kredisinde Kampanyayı Başlattı

Halkbank tarafından yürütülen kampanyalarda en çok tercih edilen kampanya ihtiyaç kredisi olarak ön plana çıkıyor. 100 bin lira tutarlı 36 ay vadeli kredide tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. En yakın Halkbank şubesine giderek hemen başvuruda bulunabilirsiniz. Her hangi bir işyerinde çalışanlar için en az 6 aylık sigorta primlerinin ödenmesi şartını göz önünde bulunduruyor. Başvuruda bulunacak olan kişiler arasında emekli var ise emekli maaşlarını banka üzerinden çekmeleri gerekir.

Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar, ipotekli olarak krediyi kullanabilir. Bankaya verilecek olan taşınmazın ipoteği ile kredi limitini arttırmak da mümkün. İpotekli olarak kredi başvurusu yapıldığı zaman, bankaya verilen ipotekli mülkün ekspertiz değerinin yüzde 50 ile yüzde 80 ni arasında kredi kullanabilirsiniz. İpotekli ihtiyaç kredilerinde vade ise 48 ay olarak belirlendi.

Halkbank’tan Taşıt Kredisi Kampanyası

Halkbank 60 aya varan vadeler ile sıfır yâda ikinci el araç alımlarında kredi imkânı tanıyor. Bankanın maaş müşterisi olan kişilere daha uygun faiz oranları ile kredi kullandıran banka, ikinci el taşıtlarda 5 yaşına kadar olan taşıtlara işlem yapıyor. Sizlerde taşıt kredisi kullanmak istiyorsanız, en yakın banka şubesine giderek başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru yaparken gerekli olan evrakları yanınızda bulundurmayı unutmayın. Yüksek tutarlı araçlarda araç değerinin yüzde 70 ine kadar

Banka 60 ay vadeye kadar sıfır ve ikinci el araç alımları için kredi vermektedir. Bankadan maaş alan müşterilere daha uygun faizlerle kredi veren Halkbank ikinci el araçlarda 5 yaşına kadar işlem yapmaktadır. Sizlerde eğer bu bankadan taşıt kredisi alacaksanız, en yakın Halkbank şubesine giderek evraklarınız ile başvuru yapabilirsiniz. 120.000 TL’ye kadar olan araçlarda aracın değerinin yüzde 70’ine kredi kullanabilirsiniz.