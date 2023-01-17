Toyota 517.200 TL'den satışa sundu! Cross modelinde ise 80 bin lira indirim var

Cross modelinde ise 80 bin lira indirim var. Toyota 803.400 TL'den satışa sundu! Toyota Corolla Cross Hybrid için 2022 yılında2 bin 700 adet satışa sunulması planlanırken şu an Türkiye’de bu aracı satın almak için 8 bine yakın kişinin sıraya girdiği öğrenildi. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt yaptığı açıklamada Türkiye’nin Toyota için dünyanın en iyi pazarlarından biri konumuna yükseleceğini ifade etti.

Toyota Cross İndirimli Satışlara Başladı

Toyota markasının yeni modelleri arasında yer alna Toyoto Corolla Cross için çok sayıda kişi sıraya girdi. Aracın yeni fiyat listesi dikkatleri çeken bir liste olarak güncellendi. 2022 yılında en çok satan araç modellerinden biri olan Yaris Cross için çok güzel yorumlar gelmeye devam ediyor. Bu yorumlar ışığında aracı almak için acele edenler sıraya girmeye başladı. Aracın yeni modellerinin 803.400 TL olarak satışa çıkması satın almayı düşünenler için çok büyük bir fırsat olarak görülüyor. Aracın birinci sınıf kalite olması ise bu aracı bekleyenlerin en büyük tercih sebebi olarak görülüyor.

Toyota Yaris Cross OCAK 2023 Fiyatları

Toyota Yaris Cross 1.5 Dream Multidrive S 803.400

Toyota Yaris Cross 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 821.600

Toyota Yaris Cross 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 856.200

Toyota Yaris OCAK 2023 Fiyatları

Toyota Yaris 1.0 Vision Benzin 517.200

Toyota Yaris 1.5 Dream Multdrive S Benzin Otomatik 659.750

Toyota Yaris 1.5 Dream X-Pack Multdrive S Benzin Otomatik 700.300

Toyota Yaris 1.5 Flame Multdrive S Benzin Otomatik 711.500

Toyota Yaris 1.5 Flame X-Pack Multdrive S Benzin Otomatik 740.050

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