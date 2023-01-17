Toyota 517.200 TL'den satışa sundu! Cross modelinde ise 80 bin lira indirim var
Dünyanın en çok kullanılan otomobil markalarından biri olan Toyota, yeni modeli Corolla Cross ile SUV pazarına hızlı bir giriş yaptı.
Cross modelinde ise 80 bin lira indirim var. Toyota 803.400 TL'den satışa sundu! Toyota Corolla Cross Hybrid için 2022 yılında2 bin 700 adet satışa sunulması planlanırken şu an Türkiye’de bu aracı satın almak için 8 bine yakın kişinin sıraya girdiği öğrenildi. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt yaptığı açıklamada Türkiye’nin Toyota için dünyanın en iyi pazarlarından biri konumuna yükseleceğini ifade etti.
Toyota Cross İndirimli Satışlara Başladı
Toyota markasının yeni modelleri arasında yer alna Toyoto Corolla Cross için çok sayıda kişi sıraya girdi. Aracın yeni fiyat listesi dikkatleri çeken bir liste olarak güncellendi. 2022 yılında en çok satan araç modellerinden biri olan Yaris Cross için çok güzel yorumlar gelmeye devam ediyor. Bu yorumlar ışığında aracı almak için acele edenler sıraya girmeye başladı. Aracın yeni modellerinin 803.400 TL olarak satışa çıkması satın almayı düşünenler için çok büyük bir fırsat olarak görülüyor. Aracın birinci sınıf kalite olması ise bu aracı bekleyenlerin en büyük tercih sebebi olarak görülüyor.
Toyota Yaris Cross OCAK 2023 Fiyatları
Toyota Yaris Cross 1.5 Dream Multidrive S 803.400
Toyota Yaris Cross 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 821.600
Toyota Yaris Cross 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 856.200
Toyota Yaris OCAK 2023 Fiyatları
Toyota Yaris 1.0 Vision Benzin 517.200
Toyota Yaris 1.5 Dream Multdrive S Benzin Otomatik 659.750
Toyota Yaris 1.5 Dream X-Pack Multdrive S Benzin Otomatik 700.300
Toyota Yaris 1.5 Flame Multdrive S Benzin Otomatik 711.500
Toyota Yaris 1.5 Flame X-Pack Multdrive S Benzin Otomatik 740.050
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