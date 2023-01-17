Bankadan açıklama var! Son dakika haberine göre ek kart ve ödeme Ziraat Bankası tarafından verilecek

Ziraat Bankası müşterilerine hizmete doymuyor. Daha önce değişik alanlarda hizmet veren banka, yapacağı kampanyanın detaylarını şu şekilde açıkladı. Durumu öğrenen vatandaşlar hizmet detayları hakkına bilgi sahibi olmak istiyor. İşte kampanya detayları;

Kampanya son katılım tarihi 31 Mart 2023 Cuma günüdür.

Kampanyaya Ziraat Bankası müşterisi olanlar katılabilecektir.

Kampanya sadece ek kart başvurusunda bulunanlar için geçerlidir.

Kampanya, bankamızdan ilk defa alınacak olan üç adet ek kart için geçerledir.

Kampanya Bankkart lira kazanımı ile ilgili olup müşteri odaklıdır.

Kampanyanın Ayrıntıları Nelerdir?

Başvurular kampanya süresi içinde ek kart başvurusu yapacaklar içindir. İlk defa ek kart başvurusu yapı da bu kart ile tek seferde 100 lira ve üzerinde alışveriş yapmak gerekmektedir. Tek seferde yapılan bu alışveriş sonunda müşterilere Bankkart lira olarak 100 lira verilecektir. Kampanya dönemi içerisinde yapılan ek kart başvuru adedi en fazla 3 olacaktır. Daha fazlası için ödeme yapılmayacaktır. Tek seferde yapılacak olan 100 ve üzeri alışverişler için 100 lira, toplamda 3 ek kart başvurusu yapanlara ise toplamda 300 lira ödenecektir.

Kampanya Nasıl İşleyecektir?

Sadece harcama yapılmış olan ek kartlar için Bankkart lira yükleme işlemi yapılacaktır. Eğer 300 liralık Bank kart kazanımından faydalanmak istiyorsanız 3 ek kart ile harcama yapmanız gerekmektedir. Alışverişlerden kazanılan Bankkart liralar 10 Nisan 2023 tarihinde kartlara yüklenmiş olacaktır. Dileyenler için Bankkart lira işlemleri taksit veya peşin olarak yapılabilecektir. Eğer ek kart 6 ay içerisinde iptal edilirse Bankkarta yüklenen liralar geri alınacaktır. Kampanyadan faydalanmak için yeni ek kart çıkarmak gerekmektedir. Mevcut ek kart ile yapılan işlemler kampanya kapsamı dışındadır. Sanal kart ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Daha önceki dönemlerde alınan ek kartın kampanya döneminde iptal edilip tekrar yenilenmesi durumunda kampanyadan istifade edilemeyecektir. Karta para yükleme işlemleri kampanya kapsamında değildir. Kampanya sadece Bireysel Bankkart için geçerlidir. Kampanyadan yararlanamayacak kartlar ise;

Bankkart Genç,

Bankkart Business,

Bankkart Başak karttır,

Kampanya kapsamında aşağıdaki işlemler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu işlemler;

İade ve iptal,

Nakit çekim işlemleri,

Karta para yükleme işlemleri,

Bankkart lira kullanım işlemleridir.

Kampanya döneminde yapılan işlemlerin iptal edilmesi durumunda verilen Bankkart liralar geri alınacaktır. Eğer Bankkart lira kumbarasında yeterli bakiye yoksa geriye kalan tutar, borç olarak hesap özetine yansıtılacaktır.