Tosuncuk Mehmet Aydın ve Ağabeyi Konuştu! Ne ile Suçlandıklarını Anlamadığını Söyledi

Tekrar hakim karşısına çıkan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ile ağabeyi Fatih Aydın açıklamaları ile gündemde yer aldı. Mehmet Aydın, gerekli izinleri almadan Bank ismini kullandıkları iddiasıyla yargılandığı davada gerekli yerlere başvuruyu yaptığını ifade etti. Çiftlik Bank ismini kendisine tescillediklerini söyleyen Mehmet Aydın açıklamaları ile adından söz ettirdi. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın ise kendilerini ne ile suçladıklarını anlamadığını ifade etti.

Mehmet Aydın ile Fatih Aydın SEGBİS ile Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya bağlandı. Duruşmada verdiği ifadesiyle dikkat çeken Mehmet Aydın işe sıradan bir vatandaş olarak başladığını, gerekli yerlere başvuru yaptığınız ve Çiftlik Bank ismini tescil ettirdiğini iddia etti.

Gerekli yerlere başvurmak sonrasında Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 7 tane çiftlik açtığını ve tabelaları oluşturduğunu ifade eden Mehmet Aydın, Türkiye'de 160 şarküteri açtığını da söyledi. Tabelaları belediyelerden izin alarak astıklarını açıklayan Aydın, haklarında kötü haberlerin yapılmaya başlandığı zaman problemlerin oluşmaya başladığını ifade etti. O tabelaların ilk kez yapılıyormuş gibi konuşulduğunu söyleyen Aydın 2 sene boyunca zorlama bir şekilde dava açıldığını belirtti. Söz konusu iki senede kendisine hiçbir şekilde uyarı yapılmadığını ifade eden Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın burada kusurlu olanın BDDK'nın kendisi olduğunu söyledi.

Mahkeme hakiminin sorusuna yanıt veren Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın diğer dosyada yargılandığı ve orada para toplayıp toplamadığı hakkında oradaki işlemlerinin ticari işlem olduğuna yönelik ifadeler kullandı. Oradaki işlemlerin para toplama sayılmayacağını ve oyun hizmetleri satışı yapıp karşılığında fatura kestiklerini ifade eden Aydın, bu aşamada beraatini talep ettiğini söyledi. Sanık avukatı da haksız yere müvekili hakkında dava açıldığını ifade ederken beraat talep ettikleri bilgisini de ifade etti.