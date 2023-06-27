Son Dakika: Torba yasa kapsamında henüz tam olarak açıklanmayan ancak bazı maddeleri gün yüzüne çıkmış durumda. Bu maddeler arasında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için prim eşitlemesi, Bağ-Kur sicil affı, emekli ve memur maaş zammı, çıraklık sigortası, ev hanımlarına erken emeklilik ve kısmi emeklilik gibi konular yer almaktadır.

EYT'ye ilişkin torba yasa maddelerinden biri, prim eksiği olan Bağ-Kur sigortalıları için prim eşitlemesi yapılmasıdır. Bu düzenlemeyle Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik için eşit prim ödemeleri sağlanacak ve emeklilik süreçleri kolaylaşacaktır.

Bağ-Kur sicil affı da torba yasa kapsamında ele alınacak konulardan biridir. Geçmişte sigortalılığı olan Bağ-Kur sigortalıları, sicil affı sayesinde prim borçlarını yapılandırma ve canlandırma imkanına sahip olacaklar.

Torba yasada yer alacak bir diğer madde, emekli ve memur maaş zammını içermektedir. Emeklilere ve memurlara yapılacak zam oranları mecliste görüşülerek onaylanacaktır.

Çıraklık sigortası da torba yasa maddeleri arasında yer almaktadır. EYT mağduru çıraklık sigortalıların sorunlarının çözülmesi için torba yasaya yeni bir madde eklendiği konuşulmaktadır.

Ev hanımlarına erken emeklilik hakkı tanınması da torba yasa maddelerinden biridir. Ev hanımları, isteğe bağlı sigorta yaptırarak erken emeklilik imkanına sahip olacaklar. Devlet ise ev hanımlarının sigorta primlerinin bir kısmını karşılayacaktır.

Kısmi emeklilik de torba yasa maddeleri arasında yer almaktadır. 3600 günle kısmi emeklilik için Meclis'te oylama yapılacak ve kabul edilmesi durumunda milyonlarca kişiye erken emeklilik imkanı sağlanacaktır.