İstanbul’da toplu taşıma araçlarının ücretleri, yapılan son zamla beraber yüzde 50’den fazla arttı. Toplu taşıma araçlarında hem İstanbulkart ile hem de kredi kartı ile ödeme yapmak mümkün oluyor. Kredi kartının temassız özelliği ile ödeme yapanlar, İstanbulkart kullanma ve bulundurma zahmetinden kurtuluyor. Ancak İstanbulkart ve kredi kartı ile ödeme yapanlar için ciddi bir fiyat farkı söz konusu oluyor.

Vatandaşlar, kredi kartı kullanımı durumunda alınan ücretin çok fazla olduğunu söylüyor. Pek çok vatandaş, aradaki fiyat farkının kaldırılmasını istiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından alınan karar neticesinde 26 Ekim 2022 tarihinden beri ulaşım için kredi kartının kullanılması mümkün oluyor.

KREDİ KARTIYLA 60 TL, İSTANBULKART İLE 22,5 TL ÖDENİYOR

Toplu taşımada otobüslerde tam bilet ücreti 15 TL olarak uygulanıyor. Metrobüste uzak mesafede tam bilet ücreti 22,25 TL olarak ödeniyor. Otobüste temassız kredi ya da banka kartı kullanıldığı takdirde 30 TL ücret alınıyor.

Bu ücret metrobüste iki katına çıkıyor. Metrobüste uzun mesafe ücreti olarak kredi kartı kullananlardan, 60 TL alınıyor.

KARAR, UKOME’DEKİ YETKİLİ KURUMLARLA ORTAKLAŞA ALINDI

Otobüs ve diğer araçları kullanan yolcular, kredi kartı ile ödemelerde yüksek ücret alınmasına tepki gösteriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kararla ilgili açıklama yaparak kararın, UKOME’de yer alan kurumlarla beraber alındığını belirtti.

Vatandaşlar, kredi kartı ile otobüs kullanmak yerine taksiye binmenin daha mantıklı olduğunu düşünüyor. Birçok kişi, kredi kartı ile otobüse binmenin kolaylık olması gerekirken vatandaşın işini zorlaştırdığını söylüyor.

İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ