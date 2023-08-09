İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısı 8 Ağustos tarihinde yapıldı. Yapılan toplantı neticesinde toplu taşıma araçlarına %51,52 oranında zam yapılmasına karar verildi. Bu zamdan sonra ulaşım ücretlerinin ciddi anlamda artması, vatandaşların tepkisini çekti. Zamdan memnun olmayanlar da vardı.

Taksiciler, toplantı salonundan ayrılarak zammı, protesto etti. Zam oranı ilk olarak %57 olarak teklif edilmiş ancak bu tutar bakanlık tarafından kabul edilmemişti. Taraflar aralarında anlaşma sağlayarak %51,52 oranında karar kıldı.

İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İstanbul’da uygulanan zamdan sonra fiyatlar şöyle değişti:

Öğrenci abonman bilet tutarı 140 TL’den 212 TL’ye yükseltildi.

Tam abonman bileti için alınan ücret 777 TL’den 1177 TL’ye çıkarıldı.

Tam bilet ücreti olarak alınan tutar 9,90 TL’den 15 TL’ye çıkarıldı.

Öğrenciler 4,83 TL öderken artık 7,32 TL ücret ödeyecek.

Metrobüs için alınan ücret tutarı 22,25 TL olarak belirlendi.

Marmaray kısa mesafede alınan tutar 15 TL, uzun mesafe için ödenmesi gereken miktar 33 TL olarak belirlendi.

Taksilerde indi-bindi 75 TL olarak fiyatlandırıldı.

Açılış ücreti taksilerde 19,16 TL, kilometre başına ödenen tutar 14,83 TL oldu.

Turkuaz taksiler için istenen açılış tutarı 22,04 TL oldu. İndi bindi için alınan miktar 80,50 TL olarak belirlendi.

VIP taksilerin açılışı için alınan tutar 32,59 TL oldu. Kilometre başı olarak ödenen miktar 21,92 TL olarak belirlendi. İndi-bindi ücreti 119 TL oldu.

Okul servislerinin ücreti 1200 TL olarak uygulanacak.

Personel servisleri için alınan tutar 640,40 TL’ye çıkarıldı.

İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMA ZAMMI NE ZAMAN UYGULANACAK?

Merak edilen konulardan biri de toplu taşıma zamlarının ne zaman uygulanacağı oluyor. Buna göre 11 Ağustos Cuma günü itibarıyla toplu taşıma zammı uygulanacak.

Taksi ve minibüs zamları ise 14 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uygulanacak