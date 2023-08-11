Yaklaşan 2024 yerel seçimleri öncesinde, memurlar devam eden müzakereler sırasında taleplerini dile getirdiler. Basına sızan ilk rakamlar gerçekten de şaşırtıcı. Memurlar için Temmuz zammı büyük artışları da beraberinde getirdi. 8 bin TL'lik ek zam ile en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye yükseldi. Şimdi gözler 7. dönem toplu iş sözleşmesine çevrildi.

Genel olarak, memurlar için yeni maaş artışı teklifine ilişkin sızan bilgiler önemli bir ilgi ve spekülasyon yarattı. Müzakereler devam ederken, memurlar taleplerinin karşılanacağı umudunu taşırken hükümetin nasıl bir teklifle geleceği merak konusu oldu. İşte kulislerdeki o rakam.

EN DÜŞÜK MEMUR İÇİN ÖNEMLİ TEKLİF

Devam eden müzakerelerle ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir güncelleme paylaşmıştı. Işıkhan, yetkili sendikalara ve bakanlık temsilcilerine, sosyal diyaloğa güçlü bir vurgu yaparak yürütülen müzakerelerde gösterdikleri özveri için teşekkür etmişti.

Söz konusu müzakereler, memurlar ve memur emeklilerinin maaş pazarlığına odaklanan 7. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili. Toplantı sırasında katılımcı sendikalardan Memur-Sen basına bir rakam açıkladı. Açıklamalarına göre en düşük memur maaşı için yüzde 35 zam talep ediyorlar.

MAAŞLAR 30 BİNİ GÖRECEK

Memur-Sen'in bu talebi, bekar çalışanların herhangi bir mali kayba uğramamasını sağlamaya odaklanıyor. Bunun için de mevcut 22 bin liralık taban maaşın 30 bin liraya çıkarılmasını savunuyorlar. Bu öneri kabul edilir ve en düşük memur maaşı 30 bin TL'ye yükseltilirse, Temmuz ayına göre yüzde 36, Ocak ayına göre ise yüzde 153 gibi önemli bir artış sağlanmış olacak.

7. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kesintisiz devam ediyor. Memur-Sen'in en düşük memur maaşında önemli bir artış talebi, bekâr çalışanların mali refahını koruma konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır. Olası 30 bin TL'lik artış sadece memurların gelirlerinde önemli bir artış sağlayacak.