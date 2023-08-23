Toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken memurlara ne kadar zam verileceği merak ediliyor. 1 Ağustos tarihinde başlayan görüşmeler, Memur-SEN’in zam teklifiyle başladı. Memur-SEN, 2024 yılı için zam teklifini yüzde 70 olarak açıkladı. 2025 yılı için zam teklifi ise %40 olarak belirlendi. Bu zam tekliflerini değerlendiren hükümet, kendi zam teklifini iletti.

Hükümet, Memur-SEN’in karşısına üç farklı zam teklifiyle çıktı. Ancak üç zam teklifi de kabul edilmedi. Bu nedenle zam kararı, Kamu Hakem Heyeti tarafından verilecek. Memur-SEN, ekonomik koşullara uygun seviyede zam istiyor.

MEMUR-SEN NE KADAR ZAM İSTİYOR?

Memur-SEN, görüşmelerden önce 120 madde olacak şekilde bir teklif hazırladı. Memurlar, 2024 yılında toplam %70 zam istedi.

2025 yılında istenen zam ise %40 oldu. Zam teklifi, üçer aylık dönemlere bölündü. Hükümet, zam teklifini değerlendirdikten sonra kendi teklifini sundu.

HÜKÜMET, MEMURLARA NE KADAR ZAM TEKLİF ETTİ?

Hükümet ilk zam teklifini 2024 yılının ilk yarısı için %14 olarak belirtti. 2024 yılının ikinci yarısında istenen zam teklifi %9 oldu. 2025 yılında önerilen zam ilk altı ay için %6, ikinci altı ay için %5 oldu.

Yapılan teklif, memurlar tarafından kabul edilmedi. Hükümet tarafından ikinci teklif, 2024 yılının ilk altı ayında %15; ikinci altı ay için %10 oldu. 2025 yılı için teklifte değişiklik yapılmadı.

MEMUR-SEN’İN TALEPLERİ

Memur-SEN’in zam dışında talepleri bulunuyor. 3600 ek gösterge, talepler arasında bulunuyor. Memurlara Hac izni verilmesi de isteniyor. TOKİ konutlarında memurlara öncelik verilmesi de talepler arasındadır.

Engelli memurlar için kamu lojmanlarında kolaylık isteniyor. Servis hizmeti alamayan memurlar için toplu taşıma kartı isteniyor. Memur-SEN, taleplerinin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini istiyor. Memur-SEN ve kamu işvereni arasında yapılan görüşmeler, ay sonuna kadar devam edecek. Hakem heyeti de zam konusunda kararını verecek.