Toplu Prim İadesi Almak İsteyenler Acele Etsin... Son dakika

Son zamanlarda emeklilikle ilgili birçok haberlerin yer almış olduğu medyada emekli olamayan vatandaşlarda kara kara düşünmeye başladı. Onlara yönelik olarak da emekliliğe hak kazanamayan vatandaşlarının Sosyal güvenlik kurumu üzerinden toplu para iadesi haberi dolaşmaya başladı.

Yıllar boyunca emeklilik hayali ile çalışan ve düzenli prim ödeyen aynı zamanda belirli şartlara haiz olan kişilerin Ödemiş oldukları primleri geri almaları mümkün hale getirildi. Birçok vatandaş tarafından merak edilen ve birçok vatandaşı ilgilendiren Sosyal Güvenlik Kurumu prim iadesi ile ilgili merak edilenler en sık arama listesine girmeyi başardı.

Emeklilik Hayal İle Biriken Primler İade Ediliyor

Sosyal güvenlik kurumuna başvuru yaparak biriken primleri almak mümkün hale geldi. Toplu olarak yapılacak prim iadesi ile birlikte birçok vatandaşın yüzü gülecek. Türkiye’de emekli olma hayali ile emek verilen ve uzun yıllar boyunca sigorta primi ödeyen vatandaşlar çeşitli sebeplerden dolayı emeklilik şartlarını sağlayamadığı için emekli maaşları bağlanamayabiliyor.

Hal böyle olunca da yıllarca ödenmiş olan sigorta primleri emekli olmaya yetmiyor ve boşa gidebiliyordu. Son çıkarılan yasak kanunu kapsamında da Sosyal güvenlik kurumu toplu olarak bu primlerin iadesini yapıyor. Bu primleri toplu bir şekilde alabilmek için ise Sosyal güvenlik kurumu bu konuda bazı şartları yerine getirme talebinde bulunabiliyor.

Bu kanun çerçevesinde emekli olmaya kazanamayan ve toplu prim iadesini almak isteyen vatandaşların bu primleri talep edebilmeleri için sosyal güvenlik kurumuna şahsen başvuru yapmaları gerekiyor. Belirli şartları taşıyan ve zamanında başvuru yapan vatandaşlarının geçmiş yıllara yönelik olarak ne kadar prim yatırdılar ise bu primlerin toplu bir şekilde hesaplarını aktarılması yönündeki çalışmaları başlatmış oluyorlar.