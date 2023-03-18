Toplu para bulmak isteyen emeklilere mest eden haber! 31 Mart'a kadar başvuru yapana o banka para dağıtacak

31 Mart'a kadar başvuru yapana o banka para dağıtacak... Toplu para bulmak isteyen emeklilere mest eden haber! Emekli maaşı alanlar için son derece önemli bir kampanya duyurusu yapıldı. Kampanyaya başvuru yaparak toplu para almak mümkün. SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklileri kampanyadan faydalanabilirler. Acil nakit ihtiyacı olanların mutlaka bu kampanyaya başvuruda bulunması gerekiyor. Emekli maaşı alana en az 50.000 TL ödeme yapılacak. Peki, kampanya detayları nelerdir?

Emekli ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? Kampanyadan yararlanmak için belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartları yerine getirdiğiniz takdirde toplu para almak mümkün olacaktır. İşte kampanya başvuru şartları:

Kampanyadan yararlanmak için 31 Mart tarihine kadar başvuru yapmanız lazım.

Emekli maaşınızın DenizBank'a taşınması gerekiyor.

Emekli maaşınızın tutarı, en az 2.000 TL olmalıdır.

Kampanyadan yararlanmak için 36 ay vadeli kredi kullanmanız gerekiyor.

Kredi tutarı en az 50.000 TL olmalıdır.

Emekli kredisi kampanyası hakkında detaylı bilgi almak isterseniz DenizBank şubelerine başvuruda bulunabilirsiniz.

DenizBank Emekli Kredisi Kampanyası Detayları DenizBank emekli müşterileri için düşük faizli kredi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında emekli maaşını DenizBank'a taşıyan müşterilere özel faiz oranları uygulanmaktadır. Bu kampanyadan yararlanmak için 31 MartF tarihine kadar başvuru yapmanız gerekiyor. Emekli maaşınızın tutarına göre kredi tutarı belirlenir. En az 50.000 TL kredi kullanabilirsiniz. Kredi vadesi ise 36 ay olarak belirlenmiştir.

DenizBank, emekli müşterileri için belirlediği faiz oranlarını oldukça uygun tutmuştur. Faiz oranı %1.69 olarak belirlenmiştir. Ancak kredi puanı, kredi kullanırken faiz oranını belirleme konusunda oldukça önemlidir. Kredi puanınız ne kadar yüksek olursa, faiz oranınız da o kadar düşük olur.

Emekli maaşınızı DenizBank'a taşıyarak, ihtiyaç kredisi kullanmanız durumunda aylık taksit tutarınız oldukça düşük olacaktır. Örneğin, 50.000 TL kredi kullanmanız durumunda aylık ödeyeceğiniz taksit tutarı 1.548 TL olacaktır.

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