65.700 TL’ye sıfır araç Türkiye’de satışta! Araba almak için bin dereden su getirmeyin

Araba almak için bin dereden su getirmeyin... 65.700 TL’ye sıfır araç Türkiye’de satışta! Araç satın almak isteyen kişiler bütçelerine uygun olan bir araç bulamadıkların dolayı pazardan uzaklaşarak araç alımından vaz geçmişlerdi. Bu durum araba satıcıları olan galericileri ve hatta ikinci el araç satışı yapan kişileri olumsuz yönden etkilemişti. Bu durum karşısında ellerinden bir şey gelmeyen araç satıcıları durumu kabullenmeye başlamıştı. Fakat alıcı ve satıcılar için büyük haber geldi. İşte haberin detayları…

Araba Alacak Kişilere Müjde!

29 Ekim 2023’de piyasaya sürülen araç vatandaşları şaşırttı. Tüm parçalarının Türk malı olduğu söylenen araç Gemlik’te üretilmektedir. Şehir içi için kullanımı uygun görülen aracın oldukça konforlu olduğu söylenmekte.

Türkiye Otomobil Girişim Grubu AŞ yeni bir otomobil üreteceğini bildirmişti. Bu araç yeni nesil kataloğunda değerlendiriliyor.

Piyasa Seyrini Değiştirdi

Piyasaya sürüldüğü andan itibaren piyasanın seyrini değiştirdi. Bütçe dostu olan araç daha çıkacağı ilk duyurulduğu zamanlarda dahi birçok kişi tarafından talep edilmişti.

Araç internete bağlanabildiğinden dolayı araç içi internet kanalı sayesinde müzik dinleyebilir ve hatta çocuk oyunlarına erişim sağlayabilirsiniz. Bunların dışında ajanda klasörü üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirme imkânı da sunulmaktadır.

E - CAR K3 - KLS

2100 W güce sahip olan araç Türkiye’de bir ilke imza atıyor. Bu kadar konfora sahip olup bu denli uygun bir fiyata sunulması vatandaşları bir hayli mutlu etti. Araç 65.700 TL’ye satışa sunulmaktadır. Şarjının tam olması durumunda 5 ya da 6 saat kadar kullanılabilme kapasitesi mevcut. Bunun dışında araç;

Ø Alabileceği en yüksek hız: 35 km / s

Ø Menzili: 40 ya da 50 km

Ø Akü: 12 V. 23 AH

özelliklerine sahiptir. Bu araç ülkemizde en uygun fiyatlı araç olarak satışa sunulmaktadır. Aracı satın alacak olanlar zorlanmadan trafikte yollarına devam edebilecek. Üretimine başlanan ve satış için ön çalışmaları tamamlanan aracın yakın zamanda yollarda görülmeye başlayacağı ifade ediliyor. Modern tasarımı ile oldukça dikkat çekici bir araç olduğu da görülüyor.

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