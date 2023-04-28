Toplam 15 Milyon Emekli İçin Son Karar! 7500 TL ve Üzerinde Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Cumhurbaşkanı Bugün İmzaladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk'teki bir canlı yayında emeklilere yönelik müjdeli haberler verdi. Bakan Bilgin, yaklaşık 15 milyon emekliyi ilgilendiren refah payı düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Buna göre, 6 ayda bir yapılan maaş düzenlemelerinde, çalışanların ve emeklilerin maaşlarındaki değişiklikler göz önünde bulundurularak gereken düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerin Temmuz ayında tüm çalışanları ve emeklileri kapsayacak şekilde gerçekleştirileceği açıklandı.

Bakan Bilgin, düzenlemelerle maaşları alt seviyelerde olan emeklilerin maaşlarını yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti. Bu amaçla, 7.500 TL üzerinde maaş alanların da refah payından yararlanacağı ifade edildi. Yaklaşık 9 milyon emeklinin bu kapsamda olduğu belirtilen açıklamada, toplamda 15 milyon emeklinin refah payından yararlanacağı vurgulandı.

Emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan refah payı düzenlemesi, maaşlardaki artışlarla birlikte daha rahat ve huzurlu bir emeklilik dönemi geçirmelerine katkı sağlıyor. Bakan Bilgin, bu düzenlemelerin geniş kitlelere ulaşarak fayda sağlayacağını ifade etti.

Emeklilere müjdeli haber: Temmuzda yapılacak zammı Bakan Bilgin canlı yayında açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk kanalındaki bir canlı yayında emeklilere yönelik yapılacak düzenlemeleri açıkladı. Bakan Bilgin, bu yılın Temmuz ayında yapılacak düzenlemelerle, maaşları alt seviyelerde olan emeklilerin maaşlarını yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.

6 ayda bir yapılan düzenlemelerle, çalışanların ve emeklilerin maaşlarında yaşanan değişikliklerin göz önünde bulundurularak gereken düzenlemelerin yapıldığına değinen Bakan Bilgin, Temmuz ayında yapılacak düzenlemelerin tüm çalışanları ve emeklileri kapsayacak şekilde gerçekleştirileceğini söyledi.

Bakanlık, refah payını farklılaştırarak 7.500 TL'nın üzerinde olan emeklilerin de maaşlarını düzenleyecek. Yaklaşık 7.500 TL maaş alanların sayısının 9 milyon olduğunu belirten Bakan Bilgin, toplamda 15 milyon emekli olduğunu ve 7.500 TL üzerinde maaş alan emeklilere de refah payı verileceğini açıkladı.

Refah payı, emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan önemli bir düzenlemedir ve maaş artışları emeklilerin daha rahat ve huzurlu bir emeklilik dönemi geçirmelerine katkı sağlar. Bakan Bilgin, emekli sayısının önemini vurgulayarak, yapılacak düzenlemelerin geniş kitlelere ulaşarak fayda sağlayacağını ifade etti.

Emeklilerin büyük kısmına jest yapılacağını söyleyen Bakan Bilgin, Temmuz ayındaki düzenlemelerle daha fazla emekliye refah payı dağıtılmasının hedeflendiğini belirtti. Emeklilerin bayram etmesini sağlayacak olan bu müjdeli haberi, yaklaşık 15 milyon emekli memnuniyetle karşılayacaktır.