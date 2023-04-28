Benzin Fiyatlarına Gece Yarısından İtibaren 90 Kuruşluk İndirim

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle akaryakıt fiyatlarında iniş çıkışlar devam ediyor. Son olarak, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 90 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor.

Değişken Akaryakıt Fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle benzin, motorin ve LPG fiyatları sürekli olarak değişkenlik gösteriyor. Bu nedenle, sürücülerin akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeleri gerekiyor.

Benzinde İndirim

Akaryakıt sektöründen alınan son bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren benzine 90 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor. Bu indirim, pompa fiyatlarına da yansıyacak.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul'da motorin litre fiyatı 19.71 TL iken benzinin litresi ortalama 21.25 TL'den satılıyor. Ancak, bu fiyatlar her zaman değişebilir ve akaryakıt fiyatları bölgeden bölgeye farklılık gösterir.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanır?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belirleniyor.

Akaryakıt fiyatlarının değişkenliği sürücülerin bütçelerini etkileyebilir. Bu nedenle, yakıt tüketimini azaltmak için ekonomik sürüş tekniklerinin kullanılması ve akaryakıt tasarrufu sağlayan araçların tercih edilmesi önerilir. Ayrıca, akaryakıt fiyatlarını takip etmek de önemlidir, çünkü indirimler ve artışlar sık sık yaşanmaktadır.