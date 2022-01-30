Tom Brady, 44 Yaşında NFL'den Emekli Olacak

Şirketinin Twitter hesabı ve birkaç ABD medyasında yer alan haberlere göre Tom Brady, yedi Super Bowl kazandığı ve sayısız geçiş rekoru kırdığı eşi görülmemiş bir kariyerin ardından NFL'den emekli oluyor.

44 yaşındaki Brady, geçen sezon Tampa Bay Buccaneers'ı Super Bowl şampiyonluğuna ve bu sezon NFC South şampiyonluğuna götürdükten sonra çıkıyor.

Brady'nin TB12sports Twitter hesabı şunları yazdı: “7 Super Bowl Rings. 5 Super Bowl MVP'si. 3. Lig MVP Ödülleri. 22 İnanılmaz Mevsim. Her şey için teşekkürler @TomBrady."

ESPN, Brady'nin emekli olduğunu ilk olarak, kimliği belirsiz kaynaklara dayanarak Cumartesi günü bildirdi.

Brady, hâlâ oyunun zirvesinde oynamasına rağmen, karısı ve çocuklarıyla daha fazla zaman geçirme arzusundan bahsetmişti. NFL'yi geçen (5.316), touchdown (43), tamamlama (485) ve denemelerde (719) yönetti, ancak Buccaneers geçen Pazar bölüm turunda evinde Los Angeles Rams'a kaybetti.

Brady, New England Patriots ile 20 sezonda antrenör Bill Belichick için oynayan altı Super Bowl kazandı. 2020'de Buccaneers'a katıldı ve onları franchise tarihindeki ikinci Super Bowl şampiyonluğuna götürdü .

Brady, oyunlardan pas (84.520) ve gol (624) olarak kariyer lideri olarak ayrılıyor. Beşten fazla Super Bowl kazanan tek oyuncu ve beş kez oyunun en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

Yaygın olarak oyunu oynayan en iyi oyun kurucu olarak kabul edilen Brady, üç NFL MVP ödülü kazandı, üç kez All-Pro birinci takım oldu ve 15 kez Pro Bowl'a seçildi. Kariyerinde normal sezonda 243-73, playofflarda ise 35-12'ydi.