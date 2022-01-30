Erdoğan Rekor Yıllık Enflasyonun Ardından İstatistik Şefini Görevden Aldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yılki enflasyon oranının 19 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 36,1'e ulaştığını göstermesinin ardından devlet istatistik dairesi başkanını görevden aldı.

Şimdiki istatistik enstitüsü TÜİK'in eski başkanı Sait Erdal Dinçer, Temmuz 2019'dan bu yana üç merkez bankası başkanını görevden alan Erdoğan'ın bir dizi ekonomik görevden alınmasının sonuncusuydu.

Erdoğan, geleneksel ekonomik düşüncenin tam tersi olan enflasyona neden olduğuna inandığı yüksek faiz oranlarına karşı çıktı.

Dinçer'in açıkladığı 2021 enflasyon rakamı hem hükümet yanlılarını hem de muhalefeti kızdırdı.

Muhalefet, gerçek yaşam maliyeti artışlarının en az iki katı olduğunu iddia ederek, bunun yeterince bildirilmediğini söyledi.

Bu arada Erdoğan'ın özel sektördeki istatistik kurumunu, Türkiye'nin ekonomik durumunun abartılı olduğunu düşündüğü verileri yayınladığı için eleştirdiği bildiriliyor.

Dinçer yaklaşan kaderini sezmiş gibiydi.

"Artık bu ofiste oturuyorum. Yarın başka biri olacak," dedi bu ayın başlarında Dunya iş gazetesine verdiği röportajda.

"Başkan kim olursa olsun. Yüzlerce meslektaşımın kendi belirlediklerinden çok farklı bir enflasyon oranı yayınlamaya tahammül edebileceklerini veya sessiz kalabileceklerini hayal edebiliyor musunuz?”

84 milyon kişiye karşı sorumluluğum var” dedi.

Faiz oranları savaşı

Dinçer'in halefi olarak 2019 yılından bu yana BDDK bankacılık gözlemcisi başkan yardımcısı olan 40 yaşındaki Erhan Çetinkaya atandı.

Kurum, Ocak ayı enflasyon verilerini 3 Şubat'ta yayınlayacak.

BlueBay Asset Management'tan Timothy Ash, müşterilere bir notta, "Bu, ekonomik politika ayarlarıyla ilgili büyük endişelere ek olarak, verilerin güvenilirliği konusundaki endişeleri artıracaktır." Dedi.

Bir kur krizine bulaşan Türkiye, Erdoğan'ın 19 yıllık iktidarı döneminde Aralık ayında en yüksek seviyesine yükselen ve Reuters haber ajansının Cuma günü yaptığı bir anketin 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının beklendiğini gösteren yükselen enflasyonun peşinden gitti. Ocak ayında yüzde 47 civarındaydı.

Muhalefet partileri ve eleştirmenler TÜİK'i siyasi nedenlerle enflasyon ve diğer resmi verilere karışmakla suçlarken, Erdoğan ülkenin ekonomik ekibini sık sık gözden geçirmesi nedeniyle eleştiri aldı. Enstitü iddiayı reddetti, ancak araştırmacılar alternatif enflasyon hesaplamalarına başladı.

Cumartesi günü cumhurbaşkanı, alışılmışın dışında ekonomi politikasını ikiye katladı ve faiz oranlarının daha da düşürüleceğini ve bunun sonucunda enflasyonun düşeceğini ve Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarının geçeceğini söyledi.