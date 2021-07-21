Tokyo Olimpiyat Oyunlarında Yeni Eklenen Sporlar Neler?

Herkesin, Oyunlar başladığında kaçırmamaya dikkat ettiği favori sporları vardır, ancak bu yıl için heyecanlanacak birçok yeni ekleme var.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, genç izleyicileri çekmek ve "sporun kentleşme eğilimini" yansıtmak amacıyla Tokyo programına beş spor ve toplamda 34 yeni etkinlik ekledi.

Peki, bu sporlar neler?

Karate

Karate, Japon adası Okinawa'da doğdu ve Tokyo'da mücadele edilen iki dövüş sanatı disiplini var - kata ve kumite.

Kata - 'şekil' veya 'model' anlamına gelir - yarışmacıların veya karatekaların önceden onaylanmış bir dizi koreografisi yapılmış saldırı ve savunma hareketleriyle değerlendirildiği solo bir disiplindir.

Kumite ise bir dövüş disiplinidir ve karatekaların üç dakikalık bir dövüşte kafa kafaya geçtiğini görür. Üç ağırlık sınıfı vardır ve kullanılan teknikler için puan verilir.

Tokyo 2020'de karate etkinliklerinde 80 - kumitede 60, kata'da 20 sporcu yarışacak. Her ikisinde de yarışan kadın ve erkekler eşit olarak bölünecek.

Kaykay

Kaykayın sokak ve park olmak üzere iki disiplini vardır. Yarışmacılar bireysel olarak performans gösterirler ve rutinlerinin genel zorluk seviyesi ve özgünlüğüne göre sıralanırlar.

Sokak kaykayında, atletlerin raylar, merdivenler, bordürler, banklar, duvarlar ve eğimler gibi engellerin üstesinden geldiklerini ve her bölümü belirli bir süre boyunca becerilerini ve püf noktalarını göstermek için kullandıklarını görür.

Park kaykay, karmaşık eğriler içeren içi boş bir parkurda gerçekleşir. Yarışmacılar, müzik eşliğinde havada hileler yapmak için virajları hızla tırmanıyorlar.

Seksen sporcu, her iki disiplinde de yarışan kadın ve erkeklerle dört madalya etkinliği arasında yarışacak.

Spor tırmanış

Olimpiyatlarda sporcular tırmanmanın üç disiplininde de yarışacaklar - hız, bouldering ve liderlik.

Hız etkinliği için, iki sporcu aynı rotalarda 15m yüksekliğindeki bir duvara yan yana tırmanır. Çok basit - en tepeye ilk çıkan kazanır.

Bouldering'de, tırmanıcılar, dik çıkıntılara sahip 4,5 m yüksekliğindeki yapılarda (kayalar) mümkün olduğunca az denemede problem olarak bilinen bir dizi rotayı tamamlarlar.

Kurşun tırmanışı, muhtemelen iç mekan tırmanışını düşündüğünüzde hayal ettiğiniz şey olacaktır. Sporcuların 15 metrelik bir duvarda altı dakika içinde olabildiğince yükseğe tırmandıklarını görecek.

Sonunda, sıralamaları çarpılarak nihai bir puan verilir ve ilk sekiz, hepsini tekrar yaptıkları finale ilerler.

Tokyo 2020'de erkekler ve kadınlar yarışmalarında 20'şer olmak üzere 40 dağcı olacak.

Başka yeni ne var?

Dokuz spor dalında dokuz yeni karma cinsiyet etkinliği olacak:

Sörf

Beyzbol/Softbol

Okçuluk - karma takım

Atletizm - karışık 4x400m

Judo - karma takım

Atış - karışık 10m havalı tüfek, karışık 10m havalı tabanca, karışık tuzak

Yüzme - 4x100m karışık karışık bayrak yarışı

Masa tenisi - karışık çiftler

Triatlon - karışık bayrak yarışı

2020 Olimpiyatları'nda tanıtılan başka yeni etkinlikler de var. Onlar:

Boks - kadın tüy sıklet, kadın orta sıklet

Kano slalom - kadınlar C1

Kano sürat koşusu - bayanlar C1 200m, bayanlar C2 500m

Bisiklete binme - kadın madison, BMX serbest stil parkı

Kürek - kadın dörtlü

Yüzme - erkekler 800 m serbest, bayanlar 1500 m serbest