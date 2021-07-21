Çeşme Belediye Başkanı Hayatında Hiç Bu Kadar Kalabalık Görmediğini Açıkladı!

Kurban Bayramı'nda yaşanan yoğunluğun en önemli örneklerinden biri olan İzmir'in Çeşme ilçesinde günlük nüfusun 1 milyonu aştığı bilgisine ulaşıldı. Çeşme Belediye Başkanı Türkiye'nin önde gelen turizm merkezlerinden Çeşme ilçesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve dikkatleri üzerine çekti.

Rüzgar sörfü, ince kumlu ve mavi bayraklı plajları, güneşi ve eğlence merkezleri ile tatilcilerin gözde destinasyonları arasında bulunan Çeşme, kurban bayramı tatilinde de yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı.

İlçede bulunan yerli ve yabancı konuklar plajlarda kalabalık görüntüler oluştururken ünlü Ilıca Plajı’nda da tarihin en yoğun günlerinden biri geçirildi. Çoğu misafir sıcak havada denize girerek serinlemeye çalışırken bazıları ise gölgelik alanlarda piknik yapmayı tercih etti. Bunun yanı sıra Çeşme'de alışveriş yapılan noktaların da hareketli olması dikkat çeken bir gelişme olarak yorumlandı.

İzmir'in Çeşme ilçesine gösterilen ilgi trafikte de kendini belli ederken Çeşme Ilıca yolunda ve ilçe girişinde trafiğin oldukça yavaş bir şekilde ilerlediği görüldü.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise Çeşme'de tarihin en kalabalık gününün geçirildiği bilgisini verdi. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk 3 gününde Çeşme İzmir otoyolunun Alaçatı ve Çeşme gişelerinden 375 bin araç girişi olduğunu bildiren Çeşme Belediye Başkanı, günlük nüfusun bir milyonu açtığını söyledi. Bunun yanı sıra, eski yol üzerinden gelmekte olan araçlar ile beraber toplam araç sayısının 500 binin üzerinde olduğu öğrenildi.

Belediye Başkanı Ekrem Oran, pansiyon ve otel gibi konaklanabilecek her yerin dolu olduğunu ifade ederken yatırımcılar ile esnafın bu durumdan memnun olduğunu söyledi. Diğer taraftan aşırı artış gösteren nüfus sebebi ile elektrik ve su tüketiminin de arttığını dile getiren Belediye Başkanı, vatandaşlara çağrılarda bulunduklarını ve karşılık gördüklerini aktardı.