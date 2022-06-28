Tokyo, 1875'ten Bu Yana En Kötü Haziran Sıcak Dalgasını Yaşıyor

Japonya, ülkenin başkenti Tokyo'daki sıcaklıkların Haziran ayı için 150 yıllık rekorları kırdığı için kavurucu sıcaklar altında pişiyor.

Art arda üç gün sıcaklıkların 35 Celcius'u (95 Fahrenheit) aşan sıcaklıkların ardından Salı günü Tokyo için en yüksek 34 derece Celcius (93 Fahrenheit) tahmin edildi - kayıtların başladığı 1875'ten bu yana Haziran ayında görülen en kötü sıcak hava çizgisi.

Mainichi gazetesine göre, Cumartesi ve Pazar günleri 250'den fazla kişi sıcak çarpması tedavisi için Tokyo'daki hastanelere kaldırıldı. Fuji Haber Ağı, 13 kişinin daha Salı günü (00:00 GMT) yerel saatle sabah 9'da hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Japonya'nın çoğu normalde yılın bu zamanında yağışlı mevsimi yaşardı, ancak Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Pazartesi günü, Tokyo'ya ev sahipliği yapan Kanto bölgesinde ve komşu Koshin bölgesinde mevsimi ilan etti. Kayıtların 1951'de başlamasından bu yana sezonun en erken sonuydu - normalden tam 22 gün önce.

JMA ayrıca orta Japonya'nın Tokai'sinde ve güney Kyushu'nun bir bölümünde yağışlı mevsimin sona erdiğini ilan etti ve bu yılki yağışlı mevsimin bu bölgelerde ve Kanto-Koshin'de kaydedilen en kısa mevsim olduğunu söyledi.

Aşırı sıcakların ortasında, Japon hükümeti bir elektrik krizi hakkında bir uyarı yayınladı ve yetkililer Salı günü Tokyo bölgesindeki tüketicilerden ikinci gün için elektrik tasarrufu yapmalarını istedi. Ancak sakinlerin serin kalmak ve sıcak çarpmasından kaçınmak için gerekenleri yapmaları gerektiğini de eklediler.

Ticaret ve sanayi bakanı Koichi Hagiuda düzenlediği basın toplantısında, "Görünüşe göre insanlardan enerji tasarrufu yapmalarını istediğimiz için klimalarını kapatan bazı yaşlılar var, ama lütfen - bu sıcak - soğumaktan çekinmeyin" dedi.

Sıcak hava dalgası, elektrik maliyeti de dahil olmak üzere fiyatların, Başbakan Fumio Kishida'nın hükümeti için onay oranlarının düştüğünü gösteren kamuoyu yoklamalarında seçmenler tarafından seçilen kilit konular arasında yer aldığı ulusal bir seçimden iki haftadan kısa bir süre önce geliyor.

Kamu yayın kuruluşu NHK tarafından 24-26 Haziran'da yapılan bir seçmen anketinde Kishida kabinesinin onayı geçen haftaki yüzde 55'ten yüzde 50'ye düştü.

Kishida'nın koalisyon hükümetinin küçük ortağının başkanı Natsuo Yamaguchi, Pazartesi günü yaptığı bir kampanya konuşmasında vatandaşların güçten tasarruf etmeye çalışarak sıcak çarpması riskiyle karşı karşıya oldukları konusunda uyardı.