TOKİ'den yeni proje müjdesi! 30.000 TL peşinat 2.500 TL aylık taksitle alıyorsunuz! İstanbul ve Ankara'da satılıyor

30.000 TL peşinat 2.500 TL aylık taksitle alıyorsunuz! İstanbul ve Ankara'da satılıyor... TOKİ'den yeni proje müjdesi! Evi olmayan için son tren kalkmaya başladı. 30 bin peşinat avantajıyla kişiler ev sahibi olma ayrıcalığına günümüz şartlarında erişim sağlayabilecekler. TOKİ başlatmış olduğu konut projeleriyle adından sıklıkla söz ettirmeyi başarıyor. 180 ay vadeyle beraber taksitle ödeme imkanından yararlanma fırsatlarına sahip olabilecekler.

350 Bin TL TOKİ İmkanları!

350 bin TL TOKİ konutlarından yararlanmak isteyenleri yakından ilgilendiren haberlerin detayları ilk ağızdan gelmeye başladı. Nebati ve Erdoğan tarafından açıklanan detaylarda kişilerin evleri en geç 2 yıllık zaman dilimi içinde teslim edilecek. 2 yıllık zaman dilimi içinde kişilerin evleri hazırlanarak teslim edilmiş olacak.

TOKİ konutları kura çekimiyle kat sayısı belirlenecek. Bu kapsamda en büyük pay İstanbul ve Ankara gibi illerde bulunuyor. Evlerin satış bedeli ise 350 bin TL olarak ön plana çıkıyor. Tren kalkmaya başladı, kişilerin trene yetişmesi için son fırsat geldi! TOKİ kira öder gibi ev sahibi olma imkanını sizlere sunmayı başarıyor. 2+1 başta olmak üzere 3+1 ev imkanlarını kişilere sunma kararı aldı.

TOKİ EVLERİ BAŞVURU LİNKİ: https://a.toki.gov.tr/illere-gore-projeler

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