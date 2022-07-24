TOKİ’den Günde Sadece 48 Liraya Ev Sahibi Olabilirsiniz! Üstelik Sıfır Faizli Konut Kredisi de Veriliyor

Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ’den müşteriye haber geldi. 0 faizli konut kredisiyle yaklaşık 3151 konut satışa çıkarılacak.

Ev fiyatlarının yüzde yüze yakın artış gösterdiği ülkemizde artık ev sahibi olmak neredeyse imkânsız hale geldi. Vatandaşların ucuz konut almak için son seçeneği TOKİ konutları oldu. Ev sahibi olmayı isteyenleri mutluluktan havaya uçuracak haber nihayet geldi. Türkiye genelinde 24 şehirde toplamda 3151 konutun satışa çıkarılacağı açıklandı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) vatandaşları az peşinat uzun vade ve düşük taksitlerle ev sahibi yapmaya devam ediyor. Dar ve orta gelirli vatandaşlar için 24 ilde 3 bin 151 konutu 18 Temmuz 2022 tarihi itibari ile kura yöntemiyle satışa çıkardı. Üstelik dileyenlere sıfır faiz ile konut kredisi verileceği de söylendi.

GÜNDE SADECE 48 LİRA

Türkiye'nin internet sitesinde yer alan ilanlarda 2+1 ile 3+1 seçenekli dairelerin fiyatlarının 163 bin liradan, taksitlerin ise 1.442 liradan başladığı görülüyor. Projeden projeye değişiklik gösteren ödeme seçenekleri ise şu şekilde; yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade. Her ilde yer alan TOKİ konutlarının başvuru tarihleri projeye göre değişiklik gösteriyor. Başvurular ise Halkbank’ ve Ziraat Bankası’na yapılıyor.

TOKİ KONUTLARI BAŞVURU ŞARTLARI

18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları TOKİ konutları için başvuru yapabilir. Bu kişilerin karşılaması gereken başka şartlar da vardır. Öncelikle başvuruda bulunacak vatandaşların kendilerinin, eşlerinin veya velayetleri altındaki çocuklarının üzerinde Türkiye sınırları içinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması gerekmektedir. Başvuru yapacak olan kişinin kendisi, eşi ya da velayeti altında bulunan çocuklardan oluşan hane halkının adına sadece 1 adet başvuru yapılabilecektir.

120 AY VADE SEÇENEKLERİ SUNULACAK

Toki'nin Gaziosmanpaşa ve sütlüce böyle yapılan projesi vatandaşlardan yok onun ilgi gördü. Modern, konforlu ve yaşam alanları elverişli bu projelerin ihalesi 2-3 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Açık arttırma ile verilecek olan bu dairelerin ödemeleri yüzde 50 peşin alınacak ve geri kalan kısım 120 ay vadeye bölünecek.

SIFIR FAİZLİ EV KREDİSİ VERİLECEK

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre TOKİ’nin evlerinden faydalanan vatandaşlara 0 faizli kredi hakkı tanınacak. TOKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgide bu fırsattan yalnızca belli koşulları karşılayan kişilerin yararlanacağı açıklandı. Doğum ve yetim aylığı alan vatandaşlar, 15 Temmuz gazileri, şehit aileleri ve terör harp ve vazife malulleri faizsiz ev kredisi alabilecek.

0 faizli kredi fırsatından yararlanmak isteyen hak sahibi vatandaşların satın almak istedikleri konuta ait tapu belgesiyle birlikte Ziraat Bankası’na müracaatta bulunması gerekmektedir. Şehit Kredisinden yararlanacak olanların sadece en fazla bir yıl önce alınmış tapuyu teslim etmesi yeterli olacaktır. Kişiler bu kredileri istenilen yörede ve istenilen büyüklükte konut almak için kullanabilecektir. Kredi miktarı 2022 yılı için 241.000,00 TL olarak belirlenmiştir.