TOKİ'den 2023 yılı için yeni sosyal konut müjdesi! Herkesin evi olacak!

2023 yılı itibariyle TOKİ önemli kampanyalara imzasını atacak! Peki TOKİ sosyal konut başvurularında neler var? Dahası TOKİ hangi fırsatları sunuyor? İşte bu ve benzeri sorulara dair merak edilen ayrıntıların tamamı!

TOKİ sosyal konut projelerinde neler var?

TOKİ ile birlikte Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamlında dar gelirlilere özel konut edindirmek amaçlanıyor. Toplamda 81 ili kapsayacak olan bu yeni projede dar gelirlilerin bütçelerine uygun bir şekilde konut edinmeleri de mümkün oluyor. Bu arada projenin tüm detayları henüz netleşmemişken bu projeye dair, başvuru şartlarının da belirlendiğine dair haberlerin sayısında da ciddi bir artış gözleniyor.

Yapılan açıklamalara göre yeni devreye girecek olan konut projesi kapsamında toplamda 240 aya varan vade seçenekleri karşımıza çıkıyor. Hatta bu yeni sosyal konut projesi çerçevesinde gençler için de yüzde 20 oranında bir kontenjan ayrılacak. Bir de asgari ücretliye özel bir ödeme planının da devreye gireceği ifade ediliyor. Böylece konut edindirmek konusunda TOKİ üst seviyede bir etkiye sahip olacağa benziyor!

Devreye girmesi düşünülen projenin ayrıntılarına baktığımız zaman 240 aya varan taksit sayısının beraberinde önemli kazanımları getirdiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Bu aşamada İstanbul’da toplamda 16 binin altında geliri olanların farklı şehirlerdeyse 14 bin liranın altında geliri olanların bu yeni kampanyaya başvuruda bulunma fırsatına sahip olduğu ifade ediliyor. Böylece dar gelirlinin ev sahibi olmak konusunda önemli kazanımlara sahip olması hedefleniyor!

İşte TOKİ sosyal konut projesinin diğer ayrıntıları!

Ev sahibi olmayı isteyen dar gelirlilere özel devreye giren TOKİ sosyal konut kampanyası son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bu aşamada özellikle gençlere kontenjan ayrılıyor olması; beraberinde önemli kazanımları getiriyor.

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