O Bakandan Açıklama Geldi: Kamu Bankaları Devlet Destekli Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi Verecek!

O Bakandan açıklama geldi! Kamu bankalarından 3 ay ertelemeli devlet destekli kredi imkânı sağlanıyor. Sizlerde bu kredilerden faydalanmak istiyorsanız, hemen başvuru yaparak kredinizi kullanabilirsiniz. Detaylar geliyor…

Kredi başvurusunda bulunacak olan kişiler, başvurunun ardından hemen sonuç alabiliyor. Kamu bankaları tarafından verilecek olan devlet destekli krediye başvuruda bulunacak olan kişilerin kredi notu düşük dahi olsa onay alabilecek. Banka müşterisi olan kişiler internet ortamından kredi başvurusunda bulunabilir.

Kamu bankaları özel bankalara nazaran sert kuralları ön plana çıkaran bankalardır. Kredi onayının alınabilmesi için bankaların belirlemiş olduğu politikalara uygun olmak gerekir. İlk planda gelir belgesinin mevcut olması, en az geriye dönük 6 aylık sigorta primlerinin ödenmesi gerekir.

Ziraat Bankası 3 Ay Ertelemeli Kredi Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanılması durumunda ödemelerde 3 aylık erteleme fırsatı da mevcut. En yakın banka şubesine gidildiğinde gelir belgesi ile kimlik belgesinin yanınızda bulundurmanız gerekir. Kredi notu konusunda sorun yaşamayan kişilere 100 bin lira tutarında kredi kullanabilecek. Ödeme güçlerine göre belirlenin limitler dâhilinde 36 ay vadelerle kredi kullanılabilir. Emekli vatandaşlar emekli maaşlarını banka üzerine taşımaları halinde, sigortalı olarak bir işyerinde çalışan kişiler ise, maaşlarını banka üzerine taşımaları halinde başvuru yapabilecek.

Vakıfbank 36 Ay Ertelemeli Kedisi Başvurusu

Vakıfbank kamu bankası olarak hizmet vermesinden dolayı birçok vatandaş tarafından tercih edilen bankadır. İhtiyaç kredilerinde belirlenmiş olan şartları sağlayan müşterilerine uygun faiz oranları ile kredi kullandırıyor. En fazla vade olarak 36 ay vadeyi ön plana çıkaran banka, başvurularını banka şubelerinden alıyor. En yakın banka şubesine giderek başvuru yapıldığında alınan maaşın 15 katı kadar kredi kullanılabiliyor. Sizler de banka üzerinden gerekli başvuruyu yaparak 3 ay gecikmeli ödemelerden faydalanabilirsiniz. Banka üzerinden maaş alınması durumunda alınabilecek kredi tutarı 22 katına kadar çıkabiliyor. İhtiyacınız olması durumunda kendi bankanız üzerinden başvurunuzu yaparak kredi fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Kredinizi kullanarak ihtiyaçlarınızı gidermenin yanı sıra ödemelerde 3 aylık bir erteleme fırsatını da elde etmiş olursunuz.