TOKİ Kura Sonuçları / TOKİ Arsa, İşyeri Başvurusu Sonuçları

Devletin sosyal devlet düzeni kapsamında düşük gelirli ailelere yönelik sunulan TOKİ projesi, birçok ilde çekiliş sürecinin tamamlanmasıyla Aralık ayında sona eriyor. Çekilişte hak kazanamayan kişilere geri ödeme fırsatı sunuluyor ve pek çok işçi ve işveren de arsa ve işyeri başvurularını takip ediyor.

Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi Toki kura çekilişleri ertelendi. 7-14 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişlerinin deprem sebebiyle ertelendiği açıklandı.

TOKİ Kura Sonucu Sorgulama

Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ Başkanlığı tarafından 2022 yılında başlatılan "İlk Evim ve İlk İş Yerim" konut projesi hızla devam ediyor. TOKİ arsa işleri çekilişi hakkında merak edilen konular arasında yer alıyor. TOKİ arsa başvuruları 7 Kasım 2022 tarihinde sona erdi. Kendi evini yapmak isteyenler veya özel bir arsa alarak çiftlik alanı oluşturmak isteyenler için düşük fiyatlar ve aylık taksitlerle sunulan TOKİ arsa başvurusu süresi, 15 Kasım tarihine kadar uzatılmıştı. Bu sürecin tamamlanmasından sonra, çekiliş tarihi merak edilmeye başlandı.

TOKİ Arsa Başvuru Ödemesi

TOKİ arsa başvuruları için henüz çekiliş tarihi netleşmemiş olsa da, planlamaya dair bir tablo paylaşılmıştır. Arsaların bedeli tahsis edilirken peşin ödeme yapılması gerekmektedir ve kalan kısım 9 yıl boyunca eşit taksitlere bölünerek faizsiz olarak geri ödenebilir. Sözleşme imzalandıktan bir yıl sonra ödemeye başlanabilir. Taksitler, peşinat yükümlülüğü yerine getirildikten bir yıl sonra yıllık veya aylık olarak ödenebilir. Toplamda 108 taksit ödemesi yapılabilir ve ödeme şekli sözleşmede belirtilir.