İnternet Harcaması İle 1.200 TL Nakit İade Kazanın

TEB, yeni CEPTETEB müşterilerine özel bir kampanya duyurdu: İnternet alışverişlerinde harcadıkça kazandıran tarife, yıl sonunda sona eriyor ve CEPTETEB banka kartı sahipleri 1.200 TL'ye kadar nakit iade kazanıyor. Kampanyaya katılmak için, CEPTETEB mobil uygulamasını kullanarak kayıt aşamalarını tamamlamak ve banka kartını almak yeterlidir.

Başvuru işlemleri www.cepteteb.com.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilir. Kampanya, hesap açılışı onaylanan ve ardından kurye yoluyla CEPTETEB banka kartı teslim edilen ilk kez CEPTETEB müşterisi olanlara özel sunulmaktadır. Kampanya kapsamında, banka kartı alındıktan sonra yapılan internet alışverişleri için nakit iade kazanılabilir.

İnternet Harcaması Yaparak 1.200 TL Nakit İade Nasıl Kazanabilirim?

TEB, yeni CEPTETEB'lilere özel bir kampanya duyurdu. Vadesiz TL hesabı üzerinden bağlantılı olan banka kartı ile her ay 2000 TL ve üzeri harcama yapan müşteriler, internet alışverişlerinde %5'e kadar nakit iade kazanma fırsatı yakalıyorlar. Bu sayede, ayda 100 TL ve yılda toplamda 1200 TL nakit iade alabilmek mümkün oluyor. Ancak, bu fırsattan yararlanmak isteyen müşterilerin, hesaplarını internet alışverişlerine açmaları gerekiyor. Bunun için, CEPTETEB mobil uygulamasına giriş yaparak kartlar bölümüne gelinmeli ve internet kullanımına açık ibaresi işaretlenmelidir. Bu kampanya yalnızca vadesiz TL hesabı üzerinden bağlantısı olan banka kartları ile gerçekleştirilen internet alışverişlerinde geçerlidir.

İnternet Harcaması İle 1.200 TL Nakit İade Kampanyasına Kimler Katılabilir?

Sadece dijital kanallar aracılığıyla banka hesabı açanlar, kampanyadan faydalanabilirler. Bir yıl boyunca yapılan internet alışverişleri sonrası kazanılan nakit iade avantajları, kampanyanın bitimine kadar devam edebilir. Ancak vergi ve kurum ödemeleri, bireysel emeklilik ödemeleri ve kuyumculuk alışverişleri kampanya kapsamında değildir.