TOKİ Kura Sonuçları / TOKİ Arsa, İşyeri Başvurusu Sonuçları

Devletin sosyal devlet düzeni kapsamında dar gelirli ailelere sunmuş olduğu TOKİ projesinde sona yaklaşılıyor. Aralık ayının gelmesiyle beraber pek çok ilde çekiliş süreci tamamlanıyor. Kurada hak sahibi olmayanlara mesaj gönderilerek yatırmış olduğu ücreti geri alması için fırsat sunuluyor. Bunun yanı sıra pek çok kişi işçi ve işverenlere yönelik olarak sunulacak arsa ve işyeri kurallarını takip ediyor. Bu yılın Kasım ayında duyurusu yapılan TOKİ arsa başvurularına ne zaman sonlandırılacağına yönelik de araştırma yapılıyor.

TOKİ Kura Sonucu Sorgulama

2022 yılında Çevre ve şehircilik iklim değişikliği Bakanlığı ve TOKİ başkanlığı tarafından başlatılan İlk evim ve ilk iş yerim konut projesi hızını kesmeden devam ediyor. TOKİ arsa işleri çekilişine dair merak edilen konularda bulunuyor. 2022 yılında TOKİ arsa başvurusu 7 Kasım tarihinde sonlandırıldı. Kendi evini yapmak isteyenler ya da kendine özel bir arsa alarak çiftlik alanı oluşturmak isteyenler için sunulan düşük fiyatlarla ve aylık taksit ödemelerle TOKİ arsa başvurusunun süresi 15 kasım tarihine uzatılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda tamamlanan bu süreç sonrasında ise çekiliş tarihi merak edilmeye başlandı.

TOKİ Arsa Başvuru Ödemesi

Şu an için TOKİ arsa başvurularına yönelik yapılacak çekilişe dair net bir bilgi söz konusu değil fakat planlamaya dair tablo paylaşımı oluşturuldu. Arsaların bedelini tahsis ederken peşin ödeme geri kalan kısmı ise 9 yıl boyunca aylık taksitlerle geri ödenebilecek şekilde eşit taksite bölünüyor. Üstelik bu faizsiz olarak ödenebiliyor. Peşinat bedelinin önceden ödenmesi gerekiyor. Ardından sözleşme imzalanıyor ve bir yıl sonra ödenmeye başlanabiliyor.

Taksit tutarları peşinat yükümlülüğü yerine getirildikten bir yıl sonra yıllık olarak taksitler 9 farklı yılda eşit taksitlerle aylık olarak geri ödenebiliyor. Bu da 108 aya tekabül ediyor. Kişi istediğinde aylık istediğinde yıllık olarak tercihini yapabilir. Bunu yaparken yapılacak olan sözleşme üzerinde bunu beyan etmesi gerekir.