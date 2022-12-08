İş Bankası Yıl Sonuna Özel 200 TL Hediye Ediyor! İş Bankası mobil temassız ödemeye 200 TL Maxipuan kampanyasını duyurdu. Yıl sonuna kadar geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenlerin öncelikli olarak İş bankası'na gelerek müşteri hesabı oluşturması gerekiyor. Tek seferde yapılacak 200 TL ve üzeri harcamaya %3 toplamda ise 200 TL maxipuan geri ödeniyor. Harcadıkça kazandıran yepyeni bir kampanya İş Bankası ile duyuruluyor. Mobil uygulama ya da İşcep uygulaması içerisinde yer alan kampanya alanını kullanarak kısa sürede sunulan faydadan yararlanılabilir. Öncelikli olarak kişinin İş Bankası hesabı oluşturarak İşcepli olması gerekiyor.

İş Bankası Yıl Sonuna Özel 200 TL Hediye Kampanya Başvurusu

Bankaya gitmeye gerek kalmadan mobil uygulama üzerinden İş bankalı olunabilir. Ardından İşCep uygulaması içerisinde yer alan kampanyalar bölümüne gelinmelidir. İlgili kampanya bulunarak Katıl butonuna basılması yeterlidir. Kampanya kapsamında İş Bankası Maximum Kart sahipleri ile Bankamatik kart sahipleri bu fırsatı değerlendirebiliyor. Ticari kredi kartı sahipleri ise kampanya sürecine dahil edilmiyor.

İş Bankası Yıl Sonuna Özel 200 TL Hediye Kampanya Şartları

Maxi puan ile yapılacak işlemler kampanya kapsamında geçerli kabul edilmiyor. Mobil temassız ödeme kapsamında yapılacak olan harcamalar ancak kabul ediliyor. Bunun için mobil temassız ödeme adımını cep telefonu içerisinde yer alan NFC özelliğini açarak sağlayabileceği gibi İşcep mobil uygulamayı içerisinden de sağlanabilir. Bankanın müşteri hesabı oluşturan tüm banka kullanıcısına özel sunmuş olduğu kampanya kapsamında tüm şartlar yerine getirildiğinde kazanılan ödül tutarı 5 Ocak 2023 tarihinde hesaba yüklenecektir.

Kazanılan 200 TL Maxipuan 28 Şubat tarihine kadar kullanılmaya devam edilebilir. Her müşteri kampanyadan bir kez faydalanabilir ve en fazla 200 TL maxipuan kazanılabilir. Kampanya dönemine devam ederken yapılan işlem iptal ya da iade edildiğinde kazanılan maxipuanlar hesaptan geri alınacaktır.