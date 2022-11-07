Saat 15den sonra TC Kimlik Numarası ile sorgulama yapanlara 100.000 TL ödeme verilecek! Son Dakika!

Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte 100000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen tüm vatandaşlar için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi verilecek olan bankaların listesi yayınlandı. Denizbank, Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılan kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 24 ay vadeli 100.000 TL'ye kadar kredi işlemleri gerçekleştirilecektir. Denizbank, Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılan bu kampanyada 100000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç verileceği açıklandı. En yakın banka şubeleri üzerinden bankaların internet siteleri üzerinden ve kendi internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi başvurularınızı gerçekleştirebilir ve hemen nekadar onay aldığınızı görebilirsiniz.

Denizbank, Akbank ve Yapı Kredi Bankası

Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bugün saat 15 den sonra yapacağınız işlemlerde, düşük faiz oranları ile birlikte hesaplarınıza ödeme alabilirsiniz. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girdikten sonra kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır.

AkBank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar, Akbank Direkt uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat, kredi başvurusunda bulunabiliyor. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden de hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kredi işlemlerini gerçekleştirerek hızlı birşekilde ödeme alacak olan vatandaşlara internet üzerinden düşük faizli kredi ödemesi yapılıyor.

Belirtilen saat sonrasında ihtiyaç kredisi başvurusunu, Yapı Kredi Bankası üzerinden yapacak olan vatandaşlar ise internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ve cep telefonları üzerinden SMS atarak hemen kredi onayı alabilmektedir. 100 bin TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi başvurunuzu banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte Yapı Kredi Bankası üzerinden yapabilirsiniz.