Putin Önümüzdeki Hafta İran'a Seyahat Edecek

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İranlı mevkidaşı Ebrahim Raisi ve Türkiye'den Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye zirvesi için önümüzdeki hafta İran'ı ziyaret edeceğini söyledi.

TASS'ın Rus destekli bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Ukrayna'nın Rus işgali altındaki Kherson bölgesindeki Nova Kakhovka kentine düzenlediği hava saldırısında en az yedi kişi öldü , 60 kişi yaralandı.

Ukraynalı yetkililer, güçlerinin şehirdeki bir mühimmat deposunu imha ettiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Acil Servisi, hafta sonu Chasiv Yar'da bir apartman bloğunu vuran Rus roket saldırısında ölenlerin sayısının 34'e yükseldiğini bildirdi.

Belediye başkanı, Ukrayna'nın güneyinde bir Rus silah deposunun daha yandığını söyledi

Belediye başkanı, işgal altındaki Ukrayna şehri Melitopol'da bir Rus acil durum bakanlığı üssünün yandığını söyledi.

Şehrin belediye başkanı Ivan Fyodorov Telegram'a yaptığı açıklamada, Rusların "Ukrayna kuvvetlerinin bir hafta önce Melitopol havaalanındaki bir Rus askeri üssüne yıkıcı bir saldırı gerçekleştirmesinin ardından askeri teçhizatlarını oraya götürdüler" dedi.

Yerel sakinlerin 25 patlama duyduğunu ve tabandan yükselen yoğun siyah duman gördüğünü söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının ortasında Putin, Suriye görüşmeleri için İran'ı ziyaret edecek

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı hızlanırken, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki hafta İranlı mevkidaşı Ebrahim Raisi ve Türkiye'den Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye zirvesi için İran'a gideceği bildirildi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Salı günü yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanının Tahran ziyareti 19 Temmuz'da planlanıyor" dedi. Üçlünün Suriye konulu barış görüşmeleri için bir araya geleceğini de sözlerine ekledi.

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM, Çarşamba günleri için tahıl setiyle ilgili bir araya geldi

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, Rusya ve Ukrayna'dan askeri heyetlerin, Ukrayna tahılının güvenli ihracatını görüşmek üzere Birleşmiş Milletler heyetiyle bir araya geleceğini söyledi.

Akar, toplantının 13 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştirileceğini söyledi.

AB, Ukrayna'ya 1 milyar avroluk mali yardımı onayladı

AB maliye bakanları, Mayıs ayında Avrupalı ​​liderler tarafından üzerinde anlaşmaya varılan Kiev için vaat edilen dokuz milyar avroluk (9 milyar dolar) bütçenin ilk taksiti olan Ukrayna'ya bir milyar avro (1 milyar dolar) mali yardımı onayladı.

AB dönem başkanlığını yürüten Çek Cumhuriyeti maliye bakanı Zbynek Stanjura, “Bu, Ukrayna'ya acil ihtiyaçları karşılamak ve kritik altyapının çalışmasını sağlamak için gerekli fonları sağlayacak” dedi.