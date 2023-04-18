TOGG kredisi için devletten kıyak! Devlet destekli düşük faizli olarak araç kredisi alacaksınız!

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, 2023 seçimleri öncesinde piyasaya sürüldü ve "yerli milli" sloganıyla dikkat çekti. Ancak, vergilerin hafifletilmesine rağmen, yüksek fiyatları nedeniyle tartışmaların odağı haline geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon programında kamu bankalarına çağrıda bulunarak, TOGG için kredi verilmesini istedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de TRT'de katıldığı bir programda, TOGG için bankalarla bir paket oluşturduklarını ve ilerleyen günlerde açıklama yapacaklarını belirtti.

Bakan Nebati, TOGG'un Türkiye'nin milli gururu olduğunu vurgulayarak, "Yola çıktığımda birçok araç duruyor, vatandaşlar alkışlıyor, fotoğraf çekmeye çalışıyor. İnsanlar bu aracın Türkiye'de üretiliyor olmasından dolayı çok mutlu. TOGG bizim milli gururumuz" dedi.

TOGG kredisi konusunda açıklama yaparken, Bakan Nebati ayrıca TOGG'un ilk kullanıcılarından biri olduğunu ve insanların Türkiye'de üretilen bir aracı kullanmanın mutluluğunu yaşadığını da sözlerine ekledi.

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ülkedeki teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri temsil eden önemli bir projedir. TOGG'un üretimi, Türkiye'nin yerli otomobil sektöründe daha da gelişmesine katkı sağlayacak ve uluslararası arenada rekabet edebilir bir seviyeye ulaşmasını sağlayacaktır.

TOGG'un vergilerin hafifletilmesi ve kamu bankalarının desteğiyle daha uygun fiyatlarla sunulması hedeflenmektedir. Bakan Nebati'nin açıklamasına göre, TOGG kredisiyle ilgili bir paket oluşturulmuş ve yakın zamanda açıklanacak.

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un başarılı olması, Türkiye'nin teknolojik ve endüstriyel gelişimi açısından önemlidir. Bu nedenle, hükümetin ve kamu bankalarının TOGG'a destek vermesi, yerli otomobil sektörünün gelişmesine katkı sağlayacaktır.