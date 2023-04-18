15 milyon üzeri emekliye müjde: Promosyonlar zamlı olarak geliyor!

Bankalar tarafından yapılan promosyon ödemeleri, emekli vatandaşlar için büyük bir önem taşıyor. Bu kapsamda Garanti BBVA, emekli promosyonu rakamlarını güncellemeye gittiğini açıkladı. Nisan ayı itibariyle başvuruların alınmaya başlandığı bu promosyon ödemeleri için 1 Nisan ile 30 Nisan 2023 tarihleri arasında başvuru yapmak gerekiyor.

Garanti BBVA, güncel emekli promosyon rakamlarıyla dikkatleri üzerine çekti. En düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseltilince, promosyon ödemeleri de güncellendi. Emekli maaş aralığına göre verilen promosyon rakamları ise şu şekildedir: 3.500 TL’ye kadar olan emeklilere 4.500 TL, 3.500 TL – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL, 7.500 TL – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL, 10.000 TL ve üstünde olan emeklilere ise 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

Garanti BBVA, bu promosyon ödemeleri için başvuranlara hemen ödeme yapacağını da belirtiyor. Bu durum, emekli vatandaşlar açısından büyük bir kolaylık sağlıyor.

Emekli aylığını Garanti Bankası üzerinden alacak olanlar, 3 yıllık taahhüt vererek bu promosyon ödemelerinden faydalanabilirler. Taahhüt veren emekli vatandaşlar, promosyon ödemelerini almaya hak kazanıyorlar.

Sonuç olarak, Garanti BBVA'nın güncellediği emekli promosyon ödemeleri, emekli vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Bu promosyon ödemelerinden faydalanmak için başvuru tarihlerine dikkat etmek gerekiyor.