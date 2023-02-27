TMO’da fındık, ayçiçek yağı, fasulye, mercimek, pirinç, nohut ve fasulyenin fiyatı çakıldı! Yeni hafta bereket getirdi!

Yeni hafta bereket getirdi! TMO’da fındık, ayçiçek yağı, fasulye, mercimek, pirinç, nohut ve fasulyenin fiyatı çakıldı! Toprak Mahsulleri Ofisi, indirim fiyatları birçok kişi tarafından çok merak ediliyor. TMO’da fındık, Ayçiçek yağı, fasulye, mercimek, pirinç, nohut ve fasulyenin fiyatları birçok kişi tarafından araştırılıyor.

TMO, güncel perakende ürünlerine dair açıklama yaptı. TMO’daki fiyatları gören herkes torbaları doldurdu. Fındık, Ayçiçek yağı, fasulye, mercimek, pirinç, nohut ve fasulyeye yapılan indirimleri görenler adeta marketi eve taşıdı.

TMO’dan Fındık, Ayçiçek, Fasulye, Mercimek, Pirinç, Nohut ve Fasulyeye İndirim Kampanyası!

TMO’nin devasa indirim kampanyası çok dikkat çekti. Türkiye’nin hemen hemen her kentinde olan TMO, düzenlediği indirim kampanyalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Toprak Mahsulleri Ofisi sadece fındık, Ayçiçek yağı, fasulye, mercimek, pirinç, nohut ve fasulyede indirim yapmadı. Halkın ihtiyaç duyabileceği hemen hemen birçok ürün için indirim düzenledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi fiyatlarında 15 TL’ye kadar düşüşler yaşandı. 5 litrelik Ayçiçek yağının fiyatı 135 TL oldu. 5 kiloluk Osmancık pirinçse 73 TL’ye düştü. 500 gram fındık kreması, 21 TL oldu. 1 kg kırmızı mercimek, 15 TL’ye düştü. Toprak Mahsulü Ofisi marketleri, perakende ürünleriyle dikkat çekiyor.

Birçok mağazaya göre çok uygun fiyatlarla müşterilerinin karşısına çıkıyorlar. Her şehirde olduğu için herkes TMO indirimlerinden yaralanabilir. TMO tarafından sunulan indirimli kampanyaları başka yerlerde bulmak çok zor diyebiliriz.

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