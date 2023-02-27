Erken emekliliğin sırrı açıklandı! Yaş beklemeden 38-39-40-41-42 yaşında emekli oluyorsunuz

Yaş beklemeden 38-39-40-41-42 yaşında emekli oluyorsunuz. Erken emekliliğin sırrı açıklandı! Emeklilik hayali kuran birçok kişi bulunuyor. Sizde doğru yatırımlar yaparak geleceğinizi garanti altına alabilirsiniz. Her çalışan kişinin hayallerinden bir tanesi bir an önce emeklilik hayatına adım atabilmektir. Ancak bu süreçte ciddi bir yol kat etmek gerekir.

Tahvil, Bono, Döviz Yatırımları Gerçekleştirin

Erken emekli olmanın yollarından bir tanesi birikimden geçiyor. Sizde farklı birikim yöntemlerinden yararlanabilirsiniz. Belirli oranda faiz getirisi bulunan tahvil ve bonolar en fazla tercih edilen yatırım araçları arasındadır. Tahvil ve bonolar ile sizde birikim yapabilirsiniz. Ayrıca dövizde sevilen yatırım araçları arasındadır.

Gayrimenkul Yatırımları Yapın

Erken emeklilik için sadece bir birikim yetmeyecektir. Birikiminizi en iyi şekilde değerlendirmek için gayrimenkul yatırımı yapmanız gerekir. Konut sahibi olmak, size düzenli kazanç getiren yöntemlerden bir tanesidir. Ayrıca diğer taşınmazlara da yatırım yapabilirsiniz. Düzenli bir kira getirisine sahip olmak, ciddi avantaj elde etmenizi sağlıyor.

BES’e Katılın

Bireysel Emeklilik Sistemi erken emeklilik konusunda sizlere destek veriyor. Düzenli olarak yapacağınız BES yatırımlarınızı toplu kazanca çevirebilirsiniz. Bu yatırım sisteminde sizde birikimlerinizi değerli hale getirebilirsiniz.

Emekli olmak herkesin hayallerinden bir tanesidir. Türkiye’de emekli olabilmek için ne yapmanız gerekiyor? Birçok kişi erken emeklilik formüllerini bilmiyor. Erken emekliliğin formüllerini okuyarak sizde hayallerinize kavuşabilirsiniz.

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