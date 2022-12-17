TMO hafta sonları coşuyor! BİM, ŞOK, A101'in ağzı açık kaldı! Ayçiçek yağı 135 TL'ye düştü! İşte TMO 18 Aralık fiyatları
TMO hafta sonunda indirim bombasını ardına ardına patlata patlata girdi. TMO 18 Aralık fiyat listeleri oldukça ilgi çekti.
BİM, ŞOK, A101'in ağzı açık kaldı! TMO hafta sonları coşuyor! Ayçiçek yağı 135 TL'ye düştü! Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)'nin 18 Aralık 2022 indirimli ürünleri duyuruldu. TMO'da Ronaldo pirinç 5 kg 105 TL, TMO 5 kg ayçiçek yağı 135 TL, 1 kilogram kırmızı mercimek 22 TL, 320 gr fındık ezmesi 32 TL, tuzlu fındık 500 gr 30 TL fiyatlarla satışa verildi. TMO'da sütlü fındık ezmesi, üzüm pekmezi, pirinç tipleri ve fındık gibi birçok temel besin ürünü de makul fiyatlarla satışa sunuldu. TMO çevrimiçi sitesinde indirimli ürünleri ardı ardına paylaştı. İsteyen kişiler TMO perakende ürünlerinin fiyatlarını merakla takip etmeye başladı. Peki, TMO'nun 18 Aralık 2022 perakende fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 18 Aralık 2022 fiyat listesi...
Tmo Perakende Ürünleri Fiyat Listesi 18 Aralık 2022
Vakumlu Paketli Naturel İç Fındık 500 Gr: 53.00 TL'den satılıyor
Fındık Krokan Paketli 500 Gr TMO: 50.00 TL'den satılıyor
Vakumlu Kavrulmuş iç Fındık 500 Gr TMO: 55.00 TL'den satılıyor
Çekirdeksiz Kuru Üzüm 500 Gr TMO: 15.00 TL'den satılıyor
Kakaolu Fındık Kreması 400 Gr TMO: 28.00 TL'den satılıyor
Sütlü Fındık Kreması 400 Gr TMO: 32.00 TL'den satılıyor
Fındık Ezmesi 320 Gr TMO: 32.00 TL'den satılıyor
Kırmızı Mercimek 1 Kg TMO: 22.00 TL'den satılıyor
Ronaldo Çeşidi Pirinç 5 Kg TMO: 105.00 TL'den satılıyor
Luna Çeşidi Pirinç 5 Kg TMO: 100.00 TL'den satılıyor
Cammeo Çeşidi Pirinç 5 Kg TMO: 120.00 TL'den satılıyor
Kabuklu Tuzlu Fındık 500 Gr TMO: 30.00 TL'den satılıyor
Osmancık Çeşidi Pirinç 5 Kg TMO: 110.00 TL'den satılıyor
Rafine Fındık Yağı 4 Lt TMO: 220.00 TL'den satılıyor
Yemeklik Ayçiçek Yağı 5 Lt TMO: 135.00 TL'den satılıyor
Üzüm Pekmezi 800 Gr TMO: 35.00 TL'den satılıyor
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