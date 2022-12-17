Az evvel açıklandı! SGK'dan emekli maaşı alanlara çifte maaş müjdesi! Ev kadınlarına emeklilik hakkı verildi! SGK bu doğrultuda sigortalının vefatının ardından geri kalanlara ödenen emekli aylıklarına ek olarak çift maaş alma hakkı tanımaktadır. Bu maaştan dul ve yetim maaşı alan kadınlar emekli maaşı alıyor olsa bile bu maaştan yararlanma hakları bulunuyor.



SGK'dan Emekli Maaşı Alanlara Çifte Maaş Müjdesi

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alanlara SGK tarafından çifte maaş alma müjdesi verildi. Bu müjde hangi yolla emekli olunursa olunsun vefat eden kişilerin yakınları için veriliyor. Bu kişiler emekli maaşı alıyor olsa bile dul ve yetim maaşını almak için SGK’ya başvurabilirler. Bu kişiler böylece çifte maaş hakkı kazanmış olmaktadır.

Ev Kadınlarına Emeklilik Hakkı

Kadınlar için evde çalışmanın karşılığında isterlerse onlara emeklilik hakkı tanınmaktadır. Bu haklardan birisi kadınların aylık primlerini ödeyerek kendi maaşlarını almalarıdır. Kadınlar bu maaşlarını alırken daha önceden aldıkları dul ve yetim maaşı varsa bunu da almaya devam edecekler. Bu durum kadınların korunması adına çok önemli bir durumdur. Bu şekilde ödeme yaparak emekli olan kadınların birkaç maaş alması söz konusu olabilmektedir. İsteyen bu konuda başvuruda bulunup maaş almaya başlayabilirler.

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