Tırnaklar Nasıl Hızlı Uzar, Güçlü Tırnaklara Sahip Olmanın İpuçları Nelerdir?

Kısa, kırılgan ve mat tırnaklar yerine güçlü göz alıcı ve uzun tırnaklara sahip olmak aslında çok kolaydır ve bazı yöntemler bulunmaktadır. Uzadığı gibi kırılan ve yavaş uzayan güçsüz tırnaklardan kurtulmak için yapmanız gerekenleri haberimizin devamında detaylı bir şekilde yazdık. Tırnaklarınız mat güçsüz ve kırılgansa onlara gerekli olan ilgiyi göstermediğiniz ortaya çıkmaktadır. Bu problemi yaşayanlar tırnak uzatma sürecinin saç uzatmaktan daha zor ve sinir bozucu olduğunu bilmektedir. Yaş aldıkça tırnakların uzaması da yavaşlamaktadır fakat aynı zamanda hastalık ve yetersiz beslenme yüzünden de tırnakların uzaması yavaşlayabilir. Güçlü bir şekilde tırnaklarınızın hızlıca uzamasını istiyorsanız öncelikle yemeyi bırakmanız gerekmektedir. Tırnak yemek kötü bir görüntüye sebep olmasın yanı sıra zararlı bakteriler sebebiyle enfeksiyon kapmanıza da sebep olacaktır. Tırnaklarınızı sıklıkla kimyasal ürünlere maruz bırakıyorsanız bu durum da tırnaklarınız için çok kötü olmaktadır. Akrilik tırnak boyasının aşırı kullanımı da tırnakların doğal büyümesini engelleyecektir.

Tırnak kırılmasını önlemenin sırrı ve tırnakları daha hızlı uzatmanın yolu tırnakları doğru kimyasallar ve içerikler kullanarak tedavi etmek ve onların nemli tutmaktan geçmektedir. Çevresel saldırganlar bulaşık makineleri ve el sabunları tırnakları kurutur ve tırnaklar kırılmaya daha yatkın bir hale gelir. Sağlıklı gelişimi desteklediği, nemlendirdiği ve tırnakları güçlendirdiği için vazelin tırnak bakımını uygun bir şekilde yapmaktadır.

Antioksidanlar ve e vitamini açısından zengin olan hindistan cevizi yağı harika bir tırnak takviyesi olmaktadır. Her gün yatmadan önce daha iyi sonuç almak için tırnaklara ve parmaklara hindistan cevizi yağı masajının yapılması tavsiye edilmektedir. Bunun yanı sıra biotin de saç uzaması ve tırnak uzaması için en güçlü vitamin olmaktadır. Diyet listenize avokado ve muz gibi biotin açısından zengin olan yiyecekleri dahil etmenizi tavsiye edilir. Bununla birlikte biotin takviyesi de almanız tırnaklarınızın hızlı ve güçlü bir şekilde uzamasını sağlayacaktır. Ancak biotin takviyesi almadan önce bu konuya dermatoloğunuza danışmanız gerekmektedir.

Tırnak büyümesi için C vitamini oldukça faydalıdır ve en az bir defa günde limon suyunu tırnaklarınıza sürmeniz gerekmektedir. 5 dakika boyunca ılık su ile durulamak gerekir ve bu durum tırnaklarınızın büyümesini destekler. Folik asit de özellikle ıspanakta olmak üzere sebzelerde bulunmaktadır. Bu durum tırnakların güçlü bir şekilde büyümesini ve güçlenmesini sağlar. Daha uzun ve daha güçlü tırnaklara sahip olmanıza günlük bir porsiyon yeşillik fayda sağlayacaktır. Oje sürmeden önce yapmanız gereken bakım rutinini ve konu hakkında merak edilen detayları sizler için haberimizin devamında paylaştık. Peki güçlü ve hızlı uzayan tırnaklar için yapılması gerekenler nelerdir?

Ister parlak ister nötr bir ton olsun tırnaklarınızın üzerine herhangi bir oje rengini sürmeden önce bir kat baz uygulamanız çok önemli bir noktadır. Bu durum tırnaklar için koruyucu bir tabaka sağlayacak ve tırnakları sağlıklı ve güçlü bir hale taşıyacaktır.