Tiktok'ta Hediye Karşılığında Karısını Gösterme Vaadi!

Fatma ile Ahmet çifti Esra Erol'da gündeme geldi ve dehşet verici bir iddia öne sürüldü. Bir izleyici canlı yayına bağlandı ve Ahmet Kaymaz isimli şahsın zihinsel engelli olan Fatma Kaymaz isimli eşini TikTok canlı yayınında hediye karşılığında gösterme vaadinde bulunduğunu açıkladı. Stüdyo, canlı yayına bağlanan izleyicinin bu sözleri sonrasına derin bir sessizliğe gömüldü ve detaylar merak edildi.

ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Esra Erol'da isimli programda korkunç bir konu işlendi ve seyirci kitlesi şoka uğradı. Kocaeli'nde bir yurtta kalan Fatma Kaymaz isimli zihinsel engelli genç kadın Zonguldak’a giderek Ahmet Kaymaz ile dünya evine girmişti. Fakat çiftin evliliklerinin ise Fatma'nın 4 bin liralık maaşı olması sebebi ile gerçekleştiği öne sürüldü.

19 yaşındaki Fatma Kaymaz'ın annesi Melahat Oruç, önemli açıklamalarda bulundu ve kızımın Ahmet Kaymaz isimli genç tarafından kaçırıldığını anlattı. Kızının Kocaeli'nde bulunan bir yurtta kaldığını anlatan anne Melahat Oruç, Ahmet Kaymaz isimli şahsın kızını Zonguldak’a kaçırıp resmi nikah kıydığını söyledi. Kızı Fatma Kaymaz'ın %45 engelli olduğunu açıklayan anne Oruç, kızının bir evlilik yürütecek durumu olmadığını, 4 bin lira maaş aldığını ve Ahmet Kaymaz'ın maaşı sebebi ile kızı ile evlendiğini söyledi. Bunun yanı sıra Ahmet Kaymaz'ın bir çocuğu, bir de eşinin olduğu ve beraber yaşadıkları aktarıldı.

Genç kız ise Cuma günkü yayında annesine saldırdı ve daha sonra yaşananlardan dolayı pişman olduğunu açıkladı. Annesine sarılan Fatma Kaymaz ile annesinin ilişkisi herkesi duygulandırdı.

Ahmet Kaymaz, konu hakkında Fatma Kaymaz'ın annesi ile barışması konusunda kendisinin zorladığını açıklarken Fatma Kaymaz da bu durumu doğruladı ve eşi istemeseydi annesi ile barışmayı düşünmediğini söyledi. Bunun yanı sıra canlı yayına bağlayan bir izleyici de Ahmet Kaymaz'ın TikTok canlı yayınında konuştuğunu ve sıklıkla en fazla hediyeyi gönderene Fatma'yı göstereceğini söylediğini anlattı. İzleyici, bunu yapmanın ne anlama geldiğini herkesin bildiğini söylerken stüdyo da derin bir sessizliğe gömüldü.