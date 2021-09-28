Son Dakika Emekliye Müjde Geldi: En Düşük Ödeme 3000 TL Kararı Verildi

Son dakika yeni emekli haberi yayınlandı. Emekli olan kişiler, emekli maaş hesaplarına 3000 TL alacaklar. 3000 TL için şartlar da belli oldu.

Emekliye son dakika olarak yeni bir haber var. 3000 TL ve üzerinde ek ödeme yapılacak. Bankalardan emekli maaşı alan kişilere, bu ödemeler verilecek. Bankalardan ödeme alacak emeklilere son dakika kampanyası yapan, bankalar, 3000 TL en düşük limit olarak kararlaştırıldı. Banka şubelerine gitmeden bu ödemeler anında hesaplara yatacak. Birden fazla bankanın başlattığı bu kampanya ihtiyaç kredisi olarak 36 ay vadeli ödenecek. İşte detaylar...

Emekliye 3000 TL Ödeme

Emekli olan kişiler, bankalardan kredi alsın, almasın artık ek ödeme kredisini alabilecekler. Bankalardan 3000 TL ödeme için başvuru yapmak istiyorsanız, bankadan emekli maaşı almanız gerekmektedir. Bankalardan alınan emekli maaşı sayesinde, kredi notuna bakmadan bu ödemeler yapılacaktır. Hangi bankadan maaş alıyorsanız, o bankanın internet bankacılığına giriş yaparak, 3000 TL ve üzerinde kredi için online başvuru yapabilirsiniz.

Kamu Bankalarından Başvuru İmkanı Var

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 3000 TL ödeme imkanı sağlanacak. Bankalardan maaş alan kişiler, 3000 TL ödemelerde hemen sonuç alacak. Bunun için hangi bankadan maaş alıyorsanız, o bankanın internet bankacılığına girerek, bu şekilde kredi başvurusu yapabileceksiniz. Kamu bankaları kişilerin kredi başvuruları sonrasında, anında sonuç verecek ve sonucu kredi notunuza göre onaylanacak. En düşük 3000 TL olarak hesaplara yatacak emekli kredilerinde il taksit ödemesinde 3 ay erteleme imkanı sunulacak. 36 ay vadeye kadar alacağınız bu krediler, bankaların güncel faiz oranları ile sizlere kullandırılacak.

Denizbank ve Diğer Özel Bankalarda 3000 TL Ödeyecek

Emekli maaşınızı özel bankalardan alıyorsanız, Denizbank, TEB, ING ve İş Bankası mobil uygulaması üzerinden 3000 TL para alabilirsiniz. Bankalar üstelik kişilere, 3000 TL ve üzerinde de kredi imkanı sağlayacaklarını duyurdular. Bankalardan emekli maaşı alan kişiler, hangi bankadan emekli maaşı alıyorsa o bankanın kredisine başvuru yapması gerekiyor. Kredi kullanmak isteyenler, uygun faizlerle 36 ay vadeli en az 3000 TL limitli kredilerini hesaplarına atabilirler. Denizbank ayrıca SMS ile kredi imkanı da sağlıyor. Para ihtiyacı olan kişiler, KREDİM TC KİMLİK yazarak 3280 numarasına mesaj atabilirsiniz.