TikTok İntihar Aramalarıyla Mücadeleye Destek Veriyor

Özellikler, yeme bozuklukları ile mücadele eden insanlara refah ve destek hakkında kılavuzlar içerir. Ayrıca, kullanıcıları "intihar" gibi terimler aradıklarında kaynakları desteklemeye yönlendiren bir arama müdahale özelliği de vardır. Hareket, rakip platform Instagram'ın, kullanıcıların refahı üzerindeki etkisi konusunda yeni bir incelemeye girmesiyle birlikte geliyor.

Duyuruda TikTok şunları söyledi: "Topluluğumuzu derinden önemsiyoruz ve her zaman onların refahını beslemenin yeni yollarını arıyoruz. Bu nedenle, insanların TikTok'ta ihtiyaç duyduklarında kaynak bulmalarını kolaylaştırmak için ek adımlar atıyoruz."

Şirketin önümüzdeki aylarda küresel olarak kullanıma sunulacağını söylediği yeni kaynaklar, yeme bozuklukları hakkında genişletilmiş bir rehber ve kullanıcıları bu tür terimleri ararlarsa Kriz Metin Hattı gibi yerel desteğe yönlendirecek bir özellik içeriyor.

TikTok, rakip sosyal medya platformları gibi, kullanıcılarının, özellikle de gençlerin ruh sağlığı üzerindeki etkisi konusunda yoğun bir incelemeye maruz kaldı.

Eğitim Politikası Enstitüsü ve The Prince's Trust tarafından bu yılın başlarında yayınlanan bir raporda, gençlerin zihinsel sağlıklarının yoğun sosyal medya kullanımından zarar gördüğü ortaya çıktı.

Çalışma, genç bir kişinin zihinsel durumundan bağımsız olarak, daha fazla kızın depresyon ve umutsuzluk duyguları yaşamasıyla, olumsuz refah ve benlik saygısı ile bağlantılı olduğunu söyledi.

TikTok'un duyurusu, The Wall Street Journal'ın Instagram'ın belirli durumlarda platformunun genç kullanıcılarının zihinsel sağlığına zararlı olabileceğini defalarca bulduğunu bildirmesiyle geldi.

Rapora göre şirket, uygulamanın genç kullanıcılarının zihinsel sağlığı üzerindeki etkisini en az iki yıldır inceliyor. Gazete ayrıca, araştırmanın, özellikle genç kızlar olmak üzere, kullanıcıların büyük bir kısmı için zararlı olduğunu defalarca bulduğunu söyledi.

Uzun bir açıklamada Instagram, The Wall Street Journal tarafından bildirilen araştırmaların varlığını kabul etti, ancak hikayenin "sınırlı bir dizi bulguya odaklandığını ve onları olumsuz bir ışık altında bıraktığını" söyledi.

Sosyal medya firması ayrıca araştırmanın yanında olduğunu ve "Gençlerin mücadele edebileceği karmaşık ve zor sorunları anlama konusundaki kararlılığımızı gösteriyor ve bu sorunları yaşayanlara yardım etmek için yaptığımız tüm çalışmaları bilgilendiriyor" dedi.